Von Matthias Kros

Ingolstadt. Wenn es nach der Geschäftsführung geht, werden die Mitarbeiter von Audi künftig "Audianer_innen" heißen. Wie der Autobauer am Dienstag in Ingolstadt mitteilte, setze man ab sofort auf eine sogenannte gendergerechte Sprache. Entsprechende Richtlinien seien ein Jahr lang von einer Projektgruppe ausgearbeitet worden und gelten seit dem 1. März in der internen und externen Kommunikation. "Wertschätzung, Offenheit, Verantwortung und Integrität sind die Basis unserer Unternehmenskultur", betonte Sabine Maaßen, Vorständin für Personal und Organisation der Audi AG, der Mitteilung zufolge. "Dies machen wir auch in unserer Sprache deutlich." Gendersensibel zu kommunizieren sei eine Frage des Respekts und Ausdruck einer Haltung gegen Diskriminierung und für Vielfalt.

Es gebe nun grundsätzlich zwei Möglichkeiten, schriftlich gendersensibel zu kommunizieren. Zum einen mithilfe von neutralen Formulierungen: "Mitarbeitende" statt "Mitarbeiter" oder "Führungskraft" statt "Chef". Die zweite Möglichkeit sei das Sichtbarmachen: Es erfolge bei Audi mithilfe des sogenannten Gender-Gaps. Diese Schreibweise verbinde die männliche und die weibliche Form mit einem Unterstrich. Der Gender-Gap – geschrieben zum Beispiel Mitarbeiter_innen – repräsentiert alle nicht-binären Geschlechtsidentitäten zwischen Mann und Frau.

Um alle Geschlechter bewusst sichtbar zu machen, werde den Audi-Mitarbeitern empfohlen, den zuletzt genannten Gender-Gap zu nutzen – also auch etwa "Audianer_innen" statt Audianer zu schreiben. "Der Gender Gap schafft Raum für alle nicht-binären Geschlechtsidentitäten", begründete Antonia Wadé aus der Projektgruppe die Empfehlung.

Audi wolle gendersensible Formulierungen von nun an in der internen und externen schriftlichen Audi Kommunikation allgegenwärtig machen, heißt es weiter: in den Aussagen des Vorstands, im Audi Intranet oder bei Pressemitteilungen.

Um die Audianer_innen auf diesem Weg zu unterstützen, habe ein bereichsübergreifendes Projekt-Team einen Leitfaden erstellt und eine eigene Intranet-Seite eingerichtet. Auf ihr seien alle wichtigen Informationen, ein Glossar mit Anwendungsbeispielen sowie ein Animationsfilm zum Thema zu finden.