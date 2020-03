Von Gaby Booth

Mannheim. Da stehen sie, ordentlich aufgereiht und sortiert nach Zielland. Die grünen Traktoren mit den mächtigen Reifen und dem springenden Hirsch als Symbol. Sie sind für den Export bestimmt und haben noch eine lange Reise vor sich. Die einen wurden von Kunden in Neuseeland und Australien bestellt, die anderen werden in Irland und England gebraucht, wieder andere in die USA oder Südafrika. Produziert wurden die Landmaschinen im John Deere Werk Mannheim. Im Mannheimer Rheinauhafen warten sie nun auf den Weitertransport.

Zweimal in der Woche, immer dienstags und freitags, liegen "Vera" und "Dynamica" am Rheinkai und warten darauf, dass die Traktoren geladen werden. Die "Barge", so die holländische Bezeichnung für Schiff, bringt die Fracht den Rhein hinab nach Rotterdam und Antwerpen. Von dort geht es weiter auf hochseetüchtige Schiffe zum Bestimmungshafen. Bernhard Mayer, Geschäftsführer von Rhine RoRo Service, verfolgt den Ladevorgang und ist immer noch fasziniert, obwohl er das schon tausendfach erlebt hat. "Die müssen exakt geparkt werden, damit die Traktoren problemlos in Rotterdam wieder aus dem Schiff herausgefahren werden können."

Der umweltfreundliche Transport über die Wasserstraße Rhein hat seinen Ausgangspunkt im Hafenbecken in der Antwerpener Straße 24 auf dem Gelände von Rhenus Port Logistics Rhein Neckar. Das Ganze geschieht ziemlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in diesen Winkel des Rheinauhafens im Mannheimer Süden verirrt sich außer Speditionsmitarbeitern kaum jemand. Dennoch ist das, was sich hier abspielt, ein Stück regionalen Wirtschaftslebens mit Vorbildcharakter. Zwischen 13.000 und 15.000 Traktoren werden pro Jahr auf diesem Weg transportiert, ohne die Straßen zu belasten. Dass die Besatzung der beiden Binnenschiffe "Vera" und "Dynamica" mit niederländischen Kapitänen und Matrosen unter holländischer Flagge fahren ist kein Zufall. In unserem niederländischen Nachbarland genießt die Binnenschifffahrt einen hohen Stellenwert und wird gefördert.

In Dreierreihen stehen die Trecker unter Deck, in Viererreihen auf Deck. Dazwischen ein paar neue Laster aus dem Daimler Werk, oder ein Kranfahrzeug von Liebherr. Dreißig Stunden benötigen die Binnenschiffe mit ihrer wertvollen Fracht bis zu den Nordseehäfen. Sechzig Stunden für die Fahrt bergauf wieder zurück in den Rheinauhafen.

Hintergrund Werk in Mannheim: Im Mannheimer John Deere Werk sind rund 2800 Mitarbeiter beschäftigt, auf dem Mannheimer Campus sind es 3400. Hier laufen jedes Jahr etwa 30.000 Traktoren vom Band. Neunzig Prozent sind für den Export bestimmt, zehn Prozent für Deutschland. Außerdem ist am Standort Lindenhof das Kompetenzzentrum für die Entwicklung der 5er und 6er Baureihe sowie die Bereichsleitung Europa untergebracht. An sieben deutschen Standorten beschäftigt das Unternehmen 6900 Mitarbeiter. Mannheim ist die größte John Deere Fabrik außerhalb der USA. Weltweit hat der Konzern 90 Fabriken. Weltmarktführer: John Deere ist weltweit Marktführer für landwirtschaftliche Traktoren. Zur Produktionspalette gehören aber auch Feldhäcksler, Mähdrescher, Bau- und Forstmaschinen sowie Maschinen für die Rasen- und Grundstückspflege. Das Thema Digitalisierung bestimmt die Zukunft der Präzisionslandwirtschaft und macht die Landmaschinen zu fahrenden Computern mit maßgeschneiderten Displays und automatischen Lenksystemen. Umsatz: Weltweit erreichte John Deere zuletzt Umsatzerlöse in Höhe von 39,258 Milliarden US-Dollar. Mit Landmaschinen und Maschinen für Rasen- und Grundstückspflege setzte der Konzern 23,666 Milliarden US-Dollar um. In Deutschland (Landmaschinen und Maschinen für Rasen- und Grundstückspflege) erreichte John Deere Umsatzerlöse in Höhe von 4,722 Milliarden Euro.

Der Ladevorgang dauert ein paar Stunden und geschieht über die Roll-on-roll-off-Anlage. Zentimeterarbeit ist gefragt, damit die Fahrzeuge so an Bord geparkt werden, dass möglichst viele nebeneinander passen. Das sind je nach Größe etwa 200 Traktoren pro Schiff. Die "Vera" pendelt zusammen mit dem Schwesterschiff "Dynamica" im Linienverkehr regelmäßig zwischen Mannheim und den holländischen beziehungsweise belgischen Seehäfen hin und her, jeweils mit fünf Mann Besatzung. Pro Woche transportieren die beiden Schiffe rund 400 Traktoren den Rhein hinunter. Auf dem Rückweg bringen sie im amerikanischen Schwesterwerk in Iowa produzierte Landmaschinen mit, die für den europäischen Markt bestimmt sind.

Für den Transport schwerer Fahrzeuge ist die im Jahr 1982 gebaute Ro-Ro-Anlage im Rheinauer Hafen heute ein großer Pluspunkt. Zu einer Zeit gebaut, als Umweltschutz noch nicht so richtig ein Thema war, ermöglicht sie heute den Transport großer Fahrzeuge über die Wasserstraße und vermeidet damit unnötige Transporte über die Straße. Eigentlich könnte und sollte der Schwerguttransport über den Fluss noch deutlich ausgebaut werden, meint Hafendirektor Roland Hörner: "Da sind noch Kapazitäten vorhanden."

Für die Traktorenfirma John Deere mit ihrem Werk im Stadtteil Lindenhof hat sich der Weg per Schiff auf dem Rhein zu den Nordseehäfen seit Jahrzehnten bewährt. Nur etwa zehn Minuten dauert der Transport der nagelneuen Landmaschinen vom Werk Mannheim-Lindenhof zum Hafen 2 in Mannheims Süden. Pro Jahr rollen rund 4000 Tieflader mit den grünen Traktoren Richtung Hafenbecken. "Diese Transportmöglichkeit auf dem Rhein ist von unschätzbarem Wert für die Umwelt und für unser Unternehmen", so Ralf Lenge, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei John Deere. Die Schiffe "Vera" und "Dynamica" sind 50 Wochen im Jahr im Einsatz. Rhein rauf, Rhein runter. Ihre Fracht besteht zu 60 Prozent aus Mannheimer Traktoren, zu etwa 30 Prozent aus Daimler-Fahrzeugen. "Der Rest ist Zubrot", sagt Bernhard Mayer vom Rhine RoRo-Service.

Wenn die beiden Binnenschiffe aus den Niederlanden zurückkommen, haben sie Traktoren aus dem amerikanischen Werk Waterloo an Bord. Dort werden die 7er, 8er und 9er-Traktorserien gebaut. Etwas größere Maschinen als die in Mannheim gebaute 6er Reihe. Einmal in der Woche werden die "Amerikaner" über den Atlantik geschippert und in den Nordseehäfen auf die Ro-Ro-Schiffe geladen. Dann geht es den Rhein hinauf nach Mannheim. Von da aus dann allerdings meist per Lkw weiter zu den Kunden: Nach Italien, in die Slowakei, Ungarn oder die Tschechische Republik, um nur einige zu nennen. Unter den Importen aus den USA ein besonders auffälliges Exemplar, ein Raupentraktor. Eine Variante der normalen Traktoren. Diese Option gibt es bei der 8er und 9er Baureihe. Die Maschine der 9er Baureihe hat stolze 620 PS und ist vor allem für die Bearbeitung großer Flächen gefragt. Die Traktoren aus Waterloo, aber auch viele Mannheimer Traktoren bieten als Option die Möglichkeit der Spurverstellung. Das heißt, die Räder können auf der Achse verstellt werden. Für den Transport werden die Räder nach innen verschoben, um die Außenabmessungen der Maschine möglichst schmal zu machen. Kommt der Traktor dann beim Händler beziehungsweise Landwirt an, werden die Räder auf das gewünschte Maß nach außen geschoben. Somit kann der Landwirt die sogenannte Spurweite dann auf die angehängten Geräte oder etwa auf Reihenabstände im Mais einstellen. Die Spurbreitenverstellung bietet dem Landwirt also mehr Flexibilität, erleichtert aber den Transport der Maschinen.

Überhaupt: Die Landmaschinen von heute sind nicht mehr vergleichbar mit früheren Traktoren. Je nach Wunsch sind sie mit Klimaanlage, GPS, Massagesitz, Bluetooth, Touchdisplay und weiterem Komfort ausgestattet. Mal mit Kabine, mal ohne. "Jede Maschine ist individuell konfiguriert und bestellt, wir produzieren nicht auf Lager", erklärt Marc Flösser, zuständig für Worldwide Logistics bei John Deere. Insofern ist die Variantenvielfalt groß. In der Regel sind die Deere-Fahrzeuge überwiegend grün, zu erkennen an dem gelben, springenden Hirsch. "Wir erfüllen aber auch Sonderwünsche, die können dann auch orange ausfallen wie die von Kommunen bestellten Straßenfahrzeuge", ergänzt Jochen Krambs, zuständig für die Traktorentransporte.