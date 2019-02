Mannheim. (dbe) Die Daimler-Mitarbeiter, die in Mannheim Stadtbusse bauen, können sich über eine steigende Ergebnisbeteiligung für das Jahr 2018 freuen. Wie Daimler am gestrigen Dienstag mitteilte, erhalten alle Evobus-Mitarbeiter mit dem April-Gehalt einen Bonus in Höhe von 2300 Euro. Damit fällt die Gewinnbeteiligung laut Daimler nochmals deutlich höher aus, als in den beiden Vorjahren. 2017 erhielten die Mitarbeiter 1930 Euro, 2016.1910 Euro.

"2018 war für unser europäisches Busgeschäft und damit für die Evobus GmbH ein sehr gutes Jahr. Wir konnten mehr Busse verkaufen als im Vorjahr und unsere Marktposition weiter ausbauen", sagte Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses & Vorsitzender der Geschäftsführung der Evobus GmbH laut Mitteilung. In Mannheimer Mercedes-Benz-Werk arbeiten Daimler zufolge 3436 Mitarbeiter für die Bus-Sparte, etwa so viele wie im Vorjahr. In Mannheim wird auch die elektrische Version des Stadtbusses Citaro gebaut, der eCitaro. Die ersten im Werk hergestellten Busse gingen nach Heidelberg und fahren dort zwischen Altstadt und Hauptbahnhof.