Rhein-Neckar. (hab) Das Thema Wirtschaftsspionage wird auch bei der IHK Rhein-Neckar ernst genommen. Seit fast 25 Jahren tagt das IHK-Netzwerk "Sicherheit in der Wirtschaft" drei mal jährlich. Rund 140 Unternehmen beteiligen sich daran. Die Leitung des Netzwerks, das sich auch der Verhinderung von Wirtschaftsspionage widmet, hat Alex Wolf, Bereichsleiter des IHK-Startercenters. Er beschäftigt sich seit Jahren mit allen denkbaren Formen der Industrie- und Wirtschaftsspionage. Die RNZ sprach mit dem Experten.

Herr Wolf, ist Wirtschaftsspionage in unserer Region überhaupt ein Thema?

Wirtschaftsspionage ist in allen Industrieländern ein Problem. Ganz besonders natürlich bei uns in Baden-Württemberg, dem Land der Tüftler. Bei uns gibt es eine hohe Patentdichte, entsprechend groß ist das Interesse von außen an unseren Technologien. Aber Patente schützen nur bedingt vor ausländischen Spionen und Wettbewerbern. Und im Rhein-Neckar-Raum gibt es viele sogenannte Hidden Champions, die Produkte oder Fertigungsprozesse aufgebaut haben, die es lohnt auszuspionieren.

Ist Wirtschaftsspionage immer kriminell oder illegal?

Das muss nicht in jedem Fall so sein. Wer viel Geld hat, kann sich Know-how auch anders besorgen. Zum Beispiel stehen in Deutschland aktuell etwa 8000 Betriebe zum Verkauf. Wer eine Firma kauft, bekommt natürlich auch die Technologien und das Know-how. Das ist dann im rechtlichen Sinn keine Spionage. Auch wenn sich bei Großkonzernen potente Geldgeber einkaufen und einen gewissen Anteil an einem Unternehmen erwerben, eventuell in Aufsichtsräte einziehen oder die Vorstände mitbestimmen, kann Know-how legal abfließen. Das hat meist nichts mit Spionage zu tun. In China war bis vor wenigen Jahren ein 50:50 Joint Venture mit dem chinesischen Staat vorgeschrieben, es gab außerdem die sogenannte CCC-Zertifizierung, in Russland gab es die Gost-Bestimmung, ebenfalls eine Zertifizierungsvoraussetzung, um sich dort ansiedeln oder Produkte verkaufen zu können. Bei diesen "Zertifizierungen" müssen Betriebsgeheimnisse offenbart werden. Das ist für innovative Unternehmen nicht unkritisch.

Wenn man von Industriespionage spricht, hat man bei uns das Bild der chinesischen Delegation vor Augen, die in Industriehallen die Maschinen fotografiert. Entspricht das Bild noch der Realität?

Auch das gibt es sicherlich immer noch. Nur die Kameras wurden kleiner und passen ins Knopfloch. Es gibt auch noch den Einbruch, bei dem entweder Konstruktionszeichnungen abfotografiert oder Abhörwanzen von Stecknadelkopfgröße in bestimmten Räumen oder Telefonen versteckt werden. Einen solchen Fall hatten wir vor nicht allzu langer Zeit in der Nachbarschaft in Hessen. Das wurde erst lange nach dem Einbruch bemerkt. Wirtschaftsspionage hat heute viele Gesichter. Insbesondere die Cyber-Kriminalität ist auf dem Vormarsch. Angriffe erfolgen heute zunehmend aus dem Internet.

Und das Bild von den bösen Chinesen?

Ist pauschal so nicht richtig. Spioniert wird nicht nur von Chinesen und Russen. Es gibt auch Beispiele osteuropäischer und arabischer Staaten. Aber selbst unter Freunden wird spioniert. Es geht bei der Wirtschafts- oder Konkurrenzspionage darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Das geschieht selbst unter Mitbewerbern derselben Branche. Auch innerhalb von Deutschland.

Und in Ihrem Netzwerk "Sicherheit in der Wirtschaft" geben Sie Tipps zur Risikovermeidung?

Ja, aber nicht nur. Wir vermitteln auch direkte Ansprechpartner. Auch untereinander können die Unternehmen in Kontakt treten und ihre Erfahrungen zu diesem Thema vertraulich austauschen. Gerade im Bereich der Cyber-Spionage gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten - vor allem bei kleinen und mittleren Betrieben. Und der Risikofaktor ist dabei oft der Mensch, der unbeabsichtigt oder unvorsichtig Spuren im Netz hinterlässt, die von Cyber-Spionen ausgenutzt werden. Auch die Speicherung von sensiblen Daten in der Cloud birgt gewisse Restrisiken. Deshalb lassen manche Mittelständler davon ganz die Finger.