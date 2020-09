Von Harald Berlinghof

Schönau. Wer schon einmal auf dem Gelände der BASF in Ludwigshafen war, wird sich erinnern: An jeder Treppe fordert die Arbeitssicherheit: "Bitte Handlauf benutzen". In Zeiten, wo die Menschen extrem sensibilisiert sind in Sachen Hygiene und Übertragung von Krankheiten, speziell Corona, kein ganz unproblematisches Unterfangen. In vielen kritischen Bereichen wie öffentlichen Toiletten, Arztpraxen oder am Arbeitsplatz werden Hygienemaßnahmen wie das Säubern und Wischen von Oberflächen intensiviert. Trotzdem entstehen so genannte Hygienelücken, die selbst durch regelmäßiges Säubern nicht völlig zu verhindern sind.

Ein Regensburger Start-up, eine Ausgründung der Universität Regensburg, hat nun eine Methode gefunden, um diese Hygienelücken zu schließen: mit einem Mittel, das – einmal aufgetragen – zwölf Monate lang wirksam bleibt. TriOptoTec GmbH heißt die Firma, das Mittel trägt den Namen Dyphox.

Anwendungstechniker Ali Karahan trägt den antibakteriellen Lack auf. Foto: ZG

In Baden-Württemberg und den darüber hinaus gehenden Teilen der Metropolregion Rhein-Neckar hat seit kurzem das Schönauer Unternehmen Metallwerkdesign MD mit der Schwesterfirma MD Coating und ihrem Geschäftsführer Sebastian Boskovic die Vertriebsrechte für das patentierte Mittel. "Wir wurden von Kunden angesprochen, wegen wirksamer Hygienemittel, die man auf unseren Edelstahlhandläufen einsetzen kann, ohne Material und Menschen zu schaden. Solche Fragen sind in Zeiten von Corona ganz normal", erklärt Boskovic. Und mit dem Mittel von TriOptoTec habe man die optimale Lösung gefunden. Bei TriOptoTec wurde an dem Mittel seit sieben Jahren geforscht, seit 2017 wurde es entwickelt und seit 2019 ist Dyphox am Markt. Seine Wirkung gegen Bakterien, Viren und Pilze hat insbesondere durch die Corona-Pandemie Aufmerksamkeit erregt.

Die Wirkung basiert auf einem völlig ungiftigen Pflanzenfarbstoff, der unter Lichteinwirkung den Luftsauerstoff aktiviert und für Millisekunden auf ein höheres Energielevel, den so genannten Singulett-Sauerstoff, versetzt. Ursprünglich wurden solche photodynamischen Methoden zur Therapierung von Weißem Hautkrebs entwickelt. Bei TriOptoTec erkannte man die Wirksamkeit der Methode auch für die Entkeimung von toten Materialien.

"Nicht das Mittel Dyphox ist biozid, also schädlich für Organismen, sondern nur der aktivierte Sauerstoff, der allerdings nicht ausgast, sondern nur sehr, sehr kurz diese Wirkung hat", betont Xaver Auer, Mitgesellschafter und Geschäftsführer des jungen Unternehmens. Und die Wirkung entfaltet sich nur bis zu einer Distanz von einem Millimeter. Das aber reicht, um extrem kleine Bakterien oder Viren zu zerstören. "Die Hülle der Viren wird zerstört", erklärt Auer weiter. Bei der Berührung des Mittels mit der menschlichen Haut sind dagegen keine negativen Wirkungen beobachtet worden.

Daher kann Dyphox in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden: im öffentlichen Nahverkehr, in der Luftfahrt oder im Gesundheitswesen. Andere vergleichbar wirksame Methoden mit Hilfe einer UV-C Entkeimung oder Titandioxid-Beschichtungen sind dagegen laut TriOptoTec nur unter Sicherheitsauflagen möglich.

Das Mittel Dyphox wirkt gegen multiresistente Keime genauso wie gegen das Corona-Virus. Das wurde in unabhängigen Studien erwiesen. Die Überlebenszeit von Keimen auf Oberflächen ist allerdings sehr unterschiedlich. Der multiresistente Keim Staphylococcus aureus überlebt dort bis zu sieben Monate, Coronaviren in einem günstigen Milieu bis zu neun Tagen und der Grippevirus nur bis zu zwei Tagen. Doch auch das kann für eine Weitergabe an hoch frequentierten Orten ausreichen. Der Supermarkt-Einkaufswagen ist da genauso gefährlich wie die Toilettenspülung in der öffentlichen Toilette.

Aufgebracht wird das Mittel mit einem Schwamm oder einem Tuch. In selteneren Fällen – bei verwinkelten Objekten wie einer Tastatur – wird auch gesprüht. Die Reduzierung der Keimzahl von Bakterien liegt bei 99,99 Prozent, die Reduzierung von Viren bei 99,98 Prozent, so Auer. Die Wirksamkeit ist auch bei normaler Raumbeleuchtung gegeben.

Inzwischen ist man mit einigen großen Unternehmen im Gespräch über den Einsatz des Mittels. Ein Argument, das in der Wirtschaft auch stets gut ankommt, ist die Berechnung des finanziellen Vorteils der Methode. Ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern hat nach aktuellen Berechnungen Kosten in Höhe von 460.000 Euro pro Jahr durch Krankheitstage, die durch Infektionskrankheiten verursacht werden. Nach Berechnungen von TriOptoTec können rund ein Viertel aller infektionsbedingten Krankheitsfälle vermieden werden.