Von Daniel Bernock

Berlin. Wie gut ist Ihre Bonität? Das hängt nicht nur davon ab, wie hoch Ihr Einkommen ist und wo Sie wohnen. Welche Daten bei der Schufa, Creditreform und noch weiteren Auskunfteien gespeichert sind, wissen viele Verbraucher gar nicht. Dabei können dort auch falsche oder alte Informationen abgelegt sein. Gesetzlich hat jeder Verbraucher einmal im Jahr das Recht, eine kostenlose Auskunft zu erhalten. Die RNZ hat mit Gamal Moukabary, dem Gründer des Berliner Startups Bonify über das Thema Bonität gesprochen - und welche Folgen negative Einträge bei den Auskunfteien haben kann.

Herr Moukabary, mit Bonify können Verbraucher Auskunft über ihre Bonität bekommen. Welchen Einfluss kann eine schlechte Bonität im Alltag haben?

Bonität ist für jeden Verbraucher sehr wichtig. Die Bonität jedes Verbrauchers wird im Schnitt fünf bis zehn Mal pro Jahr abgefragt. Ein Nachteil oder ein Vorteil kann das zum Beispiel bei der Vergabe von Krediten sein. Erst einmal hängt die Entscheidung, ob Sie einen Kredit bekommen oder nicht, von Ihrer Bonität ab. Auch die Höhe des Zinssatzes ist damit verbunden. Bei schlechter Bonität bezahlen Sie einen Risikoaufschlag, also höhere Zinsen. Wenn Sie online etwas bestellen, werden ebenfalls die Bonitätsdaten abgefragt. In Abhängigkeit von Ihrer Bonität werden dann unterschiedliche Zahlungsarten angeboten. Eine der häufigsten Zahlungsarten ist die Rechnung. Diese Option wird Ihnen allerdings nur bei einer guten Bonität angeboten. Bei einer weniger guten Kreditwürdigkeit wird Ihnen Nachnahme oder Vorkasse angeboten. Diese Zahlungsarten sind dann für den Verbraucher häufig mit Mehrkosten verbunden.

Eine entscheidende Rolle kann die Bonität auch bei der Suche nach einer Mietwohnung spielen. Ist die Bonität schlecht, kann sich die Suche nach einer Wohnung schwierig gestalten.

Hintergrund Hintergrund Schufa Jeder Verbraucher hat das Recht, einmal im Jahr kostenlos bei den Auskunfteien die gespeicherten Daten abzufragen. Das gilt für jede Auskunftei, die Schufa ist die größte. Online stellt die Schufa das entsprechende Formular zur Verfügung, es ist jedoch nicht leicht zu finden. Gehen Sie auf die Webseite [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Schufa Jeder Verbraucher hat das Recht, einmal im Jahr kostenlos bei den Auskunfteien die gespeicherten Daten abzufragen. Das gilt für jede Auskunftei, die Schufa ist die größte. Online stellt die Schufa das entsprechende Formular zur Verfügung, es ist jedoch nicht leicht zu finden. Gehen Sie auf die Webseite www.schufa.de. Dort klicken Sie ganz oben auf "Privatkunden", dann oben auf den grau unterlegten Kasten "Auskünfte". Jetzt müssen Sie ganz runter scrollen bis zum Bereich "Datenübersicht nach §34 Bundesdatenschutzgesetz". Dort auf "Mehr Infos & Bestellung". Dann bei "Datenübersicht nach § 34 BDSG" auf "Jetzt bestellen" klicken. Dann müssen Sie auf die Deutschland-Fahne klicken, um das Dokument auf deutsch herunterzuladen. Dieses Dokument müssen Sie nun ausfüllen und zusammen mit einer Kopie Ihres Ausweises an die Schufa schicken.

Warum sind die Löschfristen für Verbraucher so wichtig?

Dazu muss ich einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit machen. Auskunfteien entstanden etwa vor 100 Jahren zu Zeiten der Industrialisierung. Jeder der für Produkte nicht zahlte, wurde in eine Datei aufgenommen. Der Gesetzgeber hat dann reagiert und gesagt: Diese Einträge können nicht für die Ewigkeit erhalten bleiben. Die Menschen müssen eine Chance haben, sich zu rehabilitieren.

Wie können negative Einträge entstehen?

Häufig liegt es nicht an den Auskunfteien, dass falsche Einträge vorhanden sind. So kommt es auch vor, dass Händler nicht melden, wenn eine fällige Rechnung gezahlt wurde. Der negative Eintrag bleibt dann bestehen. Manchmal gibt es aber auch Verwechslungen, etwa mit Personen mit dem gleichen Vor- und Nachnamen. Das Problem dabei ist: Die Verbraucher bekommen meist erst mit, dass falsche Einträge bei den Auskunfteien über sie vorhanden sind, wenn etwas passiert, also zum Beispiel, wenn ein Kredit abgelehnt wird. Daher sollte man seine Bonität und die Einträge bei den Auskunfteien immer im Blick haben. Denn es kann Wochen oder Monate dauern, bis die falschen Einträge gelöscht sind.

Welche Löschfristen gelten für welche Einträge?

Generell gesagt, gilt heute, dass die Einträge nach drei Jahren gelöscht werden müssen. Aber: Wo es eine Regel gibt, gibt es auch Ausnahmen. Bei relativ geringen Beträgen ist die automatische Löschung früher. Harte Negativmerkmale, zum Beispiel eine Privatinsolvenz, kann bis zu zehn Jahre als Eintrag bleiben.

Ein häufiger Fall bei unseren Kunden ist, dass es Streit um eine Zahlung gibt. Der Verbraucher will dann aus einem bestimmten Grund die Ware nicht bezahlen. Der Händler meldet dies dann an die Auskunfteien. Diese Einträge müssen allerdings sofort gestrichen werden, wenn die Forderung vom Verbraucher bestritten wird.

Wie kann ich meine Bonität verbessern?

Das Einfachste: Die Rechnungen bezahlen. Aber auch ganz viele andere Faktoren beeinflussen die Bonität. So können sich zum Beispiel ungenutzte Girokonten negativ auf die Bonität auswirken. Diese sollten dann gekündigt werden, genauso wie Kreditkarten, die man nicht mehr nutzt. Viele Leute gehen, wenn sie auf der Suche nach einem günstigen Kredit sind, auf mehrere Portale - und jedes Portal fragt dann bei den Auskunfteien an. In solchen Fällen müssen die Verbraucher darauf achten, dass es sich um eine "Konditionsanfrage" handelt, die hat keinen Einfluss auf die Bonität. Handelt es sich um eine "Kreditanfrage" kann sich das bei einer Häufung negativ auf die Bonität auswirken.

Bei allen Auskunfteien können Verbraucher einmal pro Jahr kostenlos eine Selbstauskunft verlangen. Von den rund 65 Millionen Menschen über 18 Jahren in Deutschland holen sich jährlich nur rund zwei bis drei Millionen diese kostenlose Auskunft. Wenn Sie das machen, bekommen Sie einen mehrseitigen Brief mit jeder Menge Informationen. Und die versteht ehrlich gesagt kaum jemand.

Und hier kommt Ihr Unternehmen Bonify in Spiel...

Ja, ein Teil unserer Mission ist es, die Bonitätsinformationen für Verbraucher zu erklären. Wer sich bei uns online registriert, weiß nach wenigen Minuten seine Bonität bei unserer Partnerauskunftei Creditreform Boniversum, einfach und übersichtlich. Unser Dienst ist kostenlos und unsere Anfrage wirkt sich nicht negativ auf die eigene Bonität aus. Wenn sich an Ihren Informationen bei den Auskunfteien etwas ändert, schicken wir Ihnen direkt eine E-Mail - so können die Verbraucher schnell reagieren und schauen, ob der Eintrag richtig ist oder nicht.

Ihre App ist kostenlos. Wie finanziert sich Bonify?

Wir bieten unseren Kunden spezielle Angebote nach ihrer Bonität an. Wenn Kunden dann über uns zum Beispiel einen Strom- oder Kreditvertrag abschließen, dann bekommen wir als Vermittler von dem Anbieter eine Provision. Aber es ist kein Muss, jeder Kunde kann das selbst entscheiden, ob er einen solchen Vertrag abschließen will oder nicht.

Wem gehört Bonify?

Die überwiegende Mehrheit gehört den Gründern. Aber auch nationale und internationale Investoren sind an Bord.