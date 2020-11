Der Deutsche Aktienindex Dax soll reformiert werden: Statt 30 Unternehmen sollen künftig mehr Firmen in dem Leitindex enthalten sein. Foto: Arne Dedert/dpa

Düsseldorf (dpa/tmn) - Welche Unternehmen sind wichtig in der deutschen Wirtschaft? Eine Antwort auf diese Frage gibt der Deutsche Aktienindex Dax. "Der Dax ist das Schaufenster der deutschen Industrie", sagt Jürgen Kurz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Und dieses Schaufenster soll jetzt poliert werden. Denn Kritiker sind schon seit längerem der Meinung, dass die 30 im Dax notierten Unternehmen die deutsche Wirtschaft nur ungenügend repräsentieren. Was sollten Geldanleger darüber wissen?

Frage: Was soll sich beim Dax ändern?

Jürgen Kurz: Es ist geplant, den Dax zu erweitern. Statt wie bisher 30 sollen künftig 40 Unternehmen in dem Index gelistet sein. Das heißt, der Dax wird breiter aufgestellt. Damit soll unter anderem die Abhängigkeit von einzelnen Branchen reduziert werden, die heute noch ein großes Gewicht haben. Geraten heute zum Beispiel Autohersteller unter Druck, hat das Auswirkungen auf den gesamten Index.

Außerdem ist geplant, die Aufnahmekriterien zu verändern. Es sollen zum Beispiel nur Unternehmen in den Dax aufgenommen werden können, die nachweislich profitabel sind, also gezeigt haben, dass ihr Geschäftsmodell bereits funktioniert und nicht vor allem auf Hoffnungen basiert. Auch ein Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, der etwa die Rechnungslegung überwacht, soll für die Mitgliedschaft verpflichtend sein.

Frage: Ist das für Anleger wichtig?

Kurz: Der Dax wurde lange von vier Branchen dominiert: Chemie, Autoindustrie, Energie und Finanzdienstleistungen. Das könnte sich nach der Reform ändern. Denn der Dax ist dann breiter aufgestellt - und das ist mit Blick auf die Diversifikation gut. Wenn Sie als Anleger also zum Beispiel einen ETF auf den Dax haben, ist ihre Streuung dann breiter, das Risiko besser verteilt.

Weit größer werden die Auswirkungen vermutlich beim MDax sein, dem Index für mittlere Werte. Denn einige der großen MDax-Firmen werden dann in den Dax aufsteigen. Die Lücken wiederum sollen vermutlich mit Firmen geschlossen werden, die jetzt im SDax, dem Index für kleinere Unternehmen, gelistet sind. Wenn Sie einen ETF auf einen dieser Indizes haben, sollten Sie sich schon genau anschauen, wie die neue Zusammensetzung aussehen wird.

Frage: Ergeben sich vor der Änderung noch Kaufgelegenheiten?

Kurz: In der Vergangenheit haben die Kurse der potenziellen Aufsteiger meist die größten Sprünge gemacht, bevor ein Unternehmen in den Dax aufgestiegen ist. Der Aufstieg selbst hat den Kursen dann - zumindest in der ersten Zeit - oft nicht gut getan.

Die Frage, ob man in ein bestimmtes Unternehmen investiert oder nicht, sollte zudem nicht allein von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Index abhängig gemacht werden. Vor jedem Kauf ist es wichtiger, sich die Unternehmenszahlen und die Gewinnaussichten anzuschauen und zu prüfen, ob das Unternehmen zur eigenen Anlagestrategie passt. Nur, weil ein Wert jetzt statt im MDax im Dax gelistet ist, steigen ja nicht auf einmal die Gewinnerwartungen.