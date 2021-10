Bestes Wildtier. Foto: Laurent Ballesta/Wildlife Photographer of the Year/PA Media/dpa

Kategorie Fotojournalismus: Zoobesucher schauen sich einen jungen Elefanten an, der in Australien unter Wasser spielt. Foto: Adam Oswell//Wildlife Photographer of the Year/PA Media/dpa

Kategorie "Rising Star": Eisbären gehen im Sommer in Kanada an Land. Foto: Martin Gregus//Wildlife Photographer of the Year/PA Media /dpa

Eine Zeltspinne spannt ihr Netz aus. Der zehnjährige Fotograf Vidyun R. Hebbar wird für das Bild ausgezeichnet. Foto: Vidyun R Hebbar/Wildlife Photographer of the Year /PA Media/dpa