Paderborn (dpa) - Interimscoach Uwe Speidel hat Hansa Rostock nicht die erhoffte Trendwende beschert.

In seinem ersten Spiel auf der Trainerbank des Fußball-Zweitligisten konnte der Leiter der Nachwuchsabteilung eine 0:3 (0:1)-Niederlage nicht abwenden.

Vor 12.260 Zuschauern am Freitag in der zwischenzeitlich vom Abbruch bedrohten Partie in der Home Deluxe Arena sorgten Adriano