Paderborn (dpa) - Das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga bleibt maximal spannend: Tabellenführer Hamburger SV hat ebenso wie der 1. FC Köln am Vortag einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze erlitten. Die Hanseaten nutzten die Vorlage der Domstädter nicht und unterlagen beim Verfolger SC Paderborn verdient mit 0:2 (0:1).

Der ehemalige HSV-Profi Filip Bilbija (15. Minute) und Adriano Grimaldi (84.) besiegelten nach einem unterhaltsamen Duell die erste Pflichtspiel-Niederlage im elften Spiel unter Trainer Merlin Polzin. Zuletzt hatte der HSV im November in Braunschweig verloren, damals arbeite Polzin noch als Assistent.

Köln mit gedämpfter Karnevalsstimmung

Die Ostwestfalen verhinderten einen Mini-Vorsprung an der Spitze des HSV und rückten als Vierter auf einen Punkt heran. In den Parallelspielen besiegte Magdeburg Darmstadt klar mit 4:1 und kletterte auf den dritten Rang, Elversberg überrollte Hertha BSC beim 4:0. Den Erst- und Achtplatzierten trennen nur vier Zähler.

Köln rutschte vom zweiten auf den fünften Rang ab, bleibt aber nur einen Punkt hinter dem HSV. Die Hamburger dürften am Samstag amüsiert in Richtung Südwesten geschaut haben: Am Karnevalswochenende vor vielen verkleideten Fans strauchelten die Kölner und unterlagen durch ein kurioses Eigentor 0:1 beim Karlsruher SC. Der Tabellen-Zweite Kaiserslautern erledigte seine Aufgabe gegen den Abstiegskandidaten Regensburg souverän mit 3:0.

Polzin erwartete anspruchsvolle Aufgabe

Der Fokus am Sonntag lag vor allem auf der Partie in Paderborn. Die klangvollen drei Buchstaben des Gegners samt ordentlicher Portion Tradition lockten viele Ostwestfalen in die ausverkaufte Arena zum 500. Zweitligaspiel der Paderborner.

SCP-Coach Lukas Kwasniok, der beim HSV in der Vergangenheit schon mehrmals als Trainer-Kandidat galt, erinnerte vor der Partie an die besondere Motivation. "Wenn der Name HSV irgendwo aufdribbelt, werden die Menschen immer bisschen nervöser, sind alle bisschen motivierter, sind gut gelaunt vor dem Spiel", sagte Kwasniok. Es sei das Dilemma des HSV, dass alle Mannschaften gegen den Traditionsclub besonders motiviert seien.

Und der Ansporn der Gastgeber zeigte sich früh in der Partie. Erst rauschte Aaron Zehnters Schuss (11.) knapp am rechten Pfosten vorbei. Bilbija, der zwischen 2022 und 2023 für ein Jahr im Trikot des HSV auflief, traf per Kopf.

In der Folge waren die Gäste in Weiß-Rot zwar überlegen, aber fanden nicht die richtigen Mittel gegen die gut sortierte Abwehr. Davie Selke, Hamburgs bester Angreifer, verpasste den Ausgleich. Nach einer Hereingabe bugsierte er den Ball schon an Torwart Manuel Riemann vorbei, doch Zehnter verhinderte den Einschlag.

Zehnter mit Pfostenschuss

Die unterhaltsame Partie setzte sich auch im zweiten Durchgang fort. Der starke Zehnter setzte sich auf der linken Seite durch, sein Schuss klatschte an den rechten Pfosten.

Casper Terho, Vorlagengeber zum 1:0, ging nach etwa 70 Minuten im Strafraum zu Boden, doch nach Intervention des Videoschiedsrichters entschied Schiedsrichter Robert Kampka auf eine vorausgegangene Abseitsstellung. Jean-Luc Dompé scheiterte noch an der Latte, ehe Grimaldi nach Vorarbeit von Ilyas Ansah die Pleite des HSV perfekt machte und das Aufstiegsrennen damit noch enger.