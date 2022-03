Bis zum letzten Gruppen-Spieltag hatte Evil Geniuses (EG) um den Einzug in die K.o.-Runde des RLCS-Wintermajor bangen müssen. Am Ende reicht der US-Organisation, die mit ihren deutschen Rocket-League-Team das erste Mal an einem RLCS-Major teilnehmen, ein Sieg zum Weiterkommen.