Das Fahrerfeld der Moto2 in Argentinien auf der Strecke.

Termas de Rio Hondo (dpa) - Der 29 Jahre alte Landsberger startete in Termas de Rio Hondo von Position 18 in das Rennen der Moto2-Klasse und profitierte in dem Lauf von einigen Ausfällen. Nach 23 Runden hatte Schrötter 25,7 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Dank der vier hinzugewonnenen Punkte behauptet sich Schrötter weiterhin auf Position 14 des Gesamtklassements.

Der Italiener Celestino Vietti feierte in Argentinien bereits seinen zweiten Sieg im dritten Rennen und baute damit seine Führung in der Meisterschaft aus. Somkiat Chantra aus Thailand und Ai Ogura aus Japan komplettierten das Podium.