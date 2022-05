New York (dpa) - Gegen die Oakland Athletics siegten sie mit 4:3. Nach seinem schwachen Auftritt am Samstag konnte Kepler diesmal gleich zwei Treffer landen. Mit seinem ersten Hit bereitete er im dritten Inning das Comeback vor. Er selbst erlief kurz Zeit später einen von drei Punkten, die für den Erfolg sorgten. Durch den Sieg bleiben die Twins auf Platz vier in ihrer Conference.

© dpa-infocom, dpa:220509-99-211513/2