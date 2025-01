Arlington (dpa) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally will künftig nicht mehr für die Dallas Wings in der WNBA spielen und träumt von einem gemeinsamen Engagement mit ihrer Schwester Nyara. Diese hatte zusammen mit Auswahlkollegin Leonie Fiebich mit New York Liberty den Titel in der vergangenen Saison geholt.

"Ich habe bereits mein letztes Spiel für Dallas gemacht", sagte Satou