London (dpa) - In London kommt es zu einer Olympia-Generalprobe der besonderen Art: Die Basketball-Großmacht USA trifft auf den aktuellen Weltmeister Deutschland. Das Duell am Abend (21.00 Uhr/ProSieben) ist bereits das dritte innerhalb eines Jahres - ein viertes könnte in der Olympia-Endrunde von Paris folgen.

Deutscher Coup in Manila

Die Bilder vom 113:111-Sieg