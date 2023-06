Ljubljana (dpa) - Den Einzug ins EM-Viertelfinale feierten Deutschlands Basketballerinnen wie einen Titel. Zu den eigens angestimmten Klängen von "Who Let the Dogs Out" von Baha Men stürmten Leonie Fiebich und Co. in den Pressekonferenzsaal und tanzten einmal fröhlich um das Podium mit der strahlenden Bundestrainerin Lisa Thomaidis.

"Ich bin so glücklich und stolz auf das Team. Sie haben