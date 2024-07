Las Vegas (dpa) - Das Basketball-Team der USA geht mit einem Sieg gegen Kanada in die weitere Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Das mit vielen Stars besetzte Team gewann in Las Vegas 86:72 (41:33) gegen den Nachbarn. Anthony Davis war mit 13 Punkten bester Werfer, Stephen Curry steuerte zwölf Zähler bei. Zunächst lagen die Gastgeber allerdings 1:11 hinten, ehe sie in Schwung kamen. Zu

