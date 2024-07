Köln (dpa) - Basketball-Weltmeister Deutschland hat den Start in die Olympia-Vorbereitung ordentlich vermasselt. Das Team um Kapitän Dennis Schröder verlor in Köln deutlich mit 66:90 (28:48) gegen Olympia-Gastgeber Frankreich. Es war in der knapp dreijährigen Amtszeit von Bundestrainer Gordon Herbert die zweithöchste Niederlage.

Während die Gäste um Supertalent Victor Wembanyama (25