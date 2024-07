New Orleans (dpa) - Basketball-Weltmeister Daniel Theis spielt künftig für die New Orleans Pelicans. Das NBA-Team bestätigte die Verpflichtung des 32 Jahre alten Centers. Medienberichten zufolge erhält er einen Einjahresvertrag.

Theis kann damit im dritten Testspiel der Nationalmannschaft am Samstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Hamburg gegen die Niederlande auflaufen. In den beiden