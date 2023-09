EILMELDUNG 16:37 Uhr

Deutsche Basketballer nach Sieg über USA erstmals im WM-Finale

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht nach einem Sieg über die USA erstmals im WM-Finale. Das Team um Kapitän Dennis Schröder bezwang den Olympiasieger am Freitag in Manila überraschend mit 113:111 und trifft am Sonntag im Endspiel auf Serbien.