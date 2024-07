Paris (dpa) - Basketball-Superstar LeBron James wird bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris die Fahne der USA tragen. Wie die Amerikaner mitteilten, führt der zweimalige Goldmedaillengewinner die Mannschaft bei der Zeremonie am Freitag an. "Es ist eine unglaubliche Ehre, die Vereinigten Staaten auf dieser globalen Bühne zu vertreten, insbesondere in einem Moment, der die ganze Welt

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote