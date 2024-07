Lille (dpa) - Angeführt vom dreimaligen Olympiasieger Kevin Durant haben die US-Basketballer gleich zu Beginn der Sommerspiele in Frankreich ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Die NBA-Stars siegten am Sonntag in Lille gegen den Medaillenkandidaten Serbien um Superstar Nikola Jokic klar mit 110:84 (58:49).

Durant war mit 23 Punkten bester Werfer bei den US-Amerikanern. Vor der Pause traf