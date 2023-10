Ulm von Gran Canaria im EuroCup deklassiert

Las Palmas de Gran Canaria (dpa) - Das spanische Team, das vom ehemaligen Ulmer Trainer Jaka Lakovic betreut wird, hatte in der vergangenen Saison den Europapokal gewonnen. Die Ulmer mussten mit Robin Christen, Philipp Herkenhoff und Trevion Williams auf drei Spieler auf den großen Positionen verzichten. Das machte sich in der Verteidigung bemerkbar: Gran Canaria kam immer wieder in Korbnähe

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote