Sabally-Schwestern mit großen Zielen: Olympia, EM, WM

EILMELDUNG 12:13 Uhr

CDU in Hessen will mit SPD Koalitionsverhandlungen führen

Die hessische CDU will als Siegerin der Landtagswahl mit der SPD Koalitionsverhandlungen führen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag in Wiesbaden. Bislang haben seit etwa einem Jahrzehnt CDU und Grüne in Hessen zusammen regiert.