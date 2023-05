Okinawa (dpa) - Basketball-Fans müssen für Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Asien einigermaßen zeitig aufstehen. Das zweite Gruppenspiel gegen Australien am 27. August (10.30 Uhr) und das dritte Gruppenspiel gegen Finnland am 29. August (9.30 Uhr) finden in den deutschen Morgenstunden statt.

Gegen Gastgeber Japan wird zum Auftakt am 25. August um 14.10 Uhr deutscher