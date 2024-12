Berlin (dpa) - Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga nicht voran. Am Sonntag verlor der Vizemeister vor 3000 Zuschauern in der ausverkauften Stadthalle Weißenfels nach einer schwachen zweiten Halbzeit gegen den Syntainics MBC mit 76:94 (50:43). Alba bleibt nach sieben Niederlagen in elf Spielen im unteren Tabellendrittel. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 16 und Yanni

