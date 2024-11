New York (dpa) - Mit einer erneut starken Leistung hat Franz Wagner den Orlando Magic die Chance auf einen frühen Titel in dieser Saison offen gehalten. Beim 123:100 gegen die Brooklyn Nets verbuchte der Basketball-Weltmeister 29 Punkte, 8 Vorlagen und 8 Rebounds. Die Magic holten damit den dritten Sieg im dritten Spiel, das für den NBA Cup gewertet wird. Dieser in der vergangenen Saison

