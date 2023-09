Dopingverfahren: Ulmer Jallow meldet sich aus Test-Pool ab

Berlin (dpa) - Basketball-Profi Karim Jallow vom deutschen Meister ratiopharm Ulm hat wegen des laufenden Dopingverfahrens eine schwerwiegende Entscheidung getroffen.

"Ich habe mich vom Test-Pool abgemeldet", sagt Jallow der "Bild". Bleibt es so, hätte er keine Chance auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Sommer. Schon beim WM-Titelgewinn gehörte er nicht