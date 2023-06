Neu-Ulm (dpa) - Kaum ist Per Günther weg, holt Ratiopharm Ulm den seit Jahrzehnten ersehnten Meistertitel in der Basketball-Bundesliga. Was skurril klingt, macht dem 35-Jährigen durchaus zu schaffen. Der Aufbauspieler war bis 2022 lange für den Club aktiv.

"Mein Ziel war ja immer, in möglichst großer Rolle sportlich Meister zu werden. In 14 Jahren habe ich das aber nicht geschafft.