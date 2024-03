Hamburg (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben sich die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Der deutsche Pokalsieger bezwang den Tabellenneunten Hamburg Towers vor der Rekordkulisse von 12.000 Zuschauern in der Hansestadt erst in der Verlängerung mit 81:80 (73:73, 38:34).

Der bisherige Spitzenreiter Niners Chemnitz musste sich anschließend am Abend dem Dritten