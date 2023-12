M├╝nchen (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern k├Ânnen ihren Titel als deutscher Pokalsieger vor heimischer Kulisse verteidigen. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, findet das sogenannte Top Four der letzten vier Mannschaften am 17. und 18. Februar kommenden Jahres im M├╝nchner BMW Park statt.

Qualifiziert f├╝r die Pokalendrunde sind neben den Bayern noch Alba Berlin, die Bamberg