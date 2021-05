Von Daniel Hund

Mannheim. Hinter Drittligist SV Waldhof liegt eine Saison mit Höhen und Tiefen. Nach dem letzten Saisonspiel gegen den KFC Uerdingen sprach die RNZ mit Markus Kompp, 38, dem Geschäftsführer der Blau-Schwarzen.

Markus Kompp, die Saison ist beendet, der SV Waldhof ist als Achter über die Ziellinie. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Ich bin mit dieser Saison nicht zufrieden. Wir haben zwar einen Platz besser abgeschlossen als im letzten Jahr, haben aber weniger Punkte geholt. Was mich stört, ist vor allem unsere Grund-Performance. Sie war nicht gut und das haben wir hart analysiert. Die Leistungen waren viel zu wechselhaft. Für die neue Saison ist das Ziel klar: Dann wollen wir mehr Konstanz in unsere Leistungen bringen.

Mittlerweile ist dennoch klar, dass Patrick Glöckner als Trainer weitermachen wird…

Ja, wir machen in der gleichen Besetzung weiter wie bisher. Wir hatten in der letzten Woche einige Gespräche geführt. Der Trainer stand dabei aber nicht zur Diskussion. Es ging vielmehr darum, alles zu analysieren und aufzuzeigen, was nicht gut war und besser werden soll. Wir haben klar angesprochen, wie die Zielsetzung in der nächsten Saison aussehen wird.

Über allem schwebt die Zweite Liga. Wann wird die anvisiert?

Der Wunsch, irgendwann in der Zweiten Liga anzukommen, ist natürlich da. Zunächst einmal geht es für uns aber darum, nicht zu stagnieren. Wir wollen uns immer weiter verbessern, stetig wachsen. Wir sind der SV Waldhof und haben natürlich auch ein gewisses Anspruchsdenken. Ein bisschen mehr Arroganz, die aber nicht mit Überheblichkeit verwechselt werden darf, würde uns in der nächsten Saison bestimmt guttun.

Wenn man sich in der Dritten Liga umhört, scheinen viele Vereine in der nächsten Saison den Etat etwas runterfahren zu müssen. Ist damit auch beim SVW zu rechnen?

Nein. Wir werden unser Budget nicht reduzieren. Aber wie hoch unser Etat genau sein wird, werde ich hier jetzt nicht verraten. Das heben wir uns für die Mitglieder-Versammlung auf. Klar ist aber, dass wir am Wachstum festhalten werden. Wir erzielen sehr gute Umsatzerlöse in allen Bereichen. Gegenüber so manchem Konkurrenten haben wir zudem den Vorteil, dass wir unsere Kostenstruktur im Vergleich zur Regionalliga nur etwas ausgebaut haben. Bei uns arbeiten keine 40 Leute auf der Geschäftsstelle.

Also steht man finanziell gut da?

Natürlich mussten auch wir investieren, um nach 16 Jahren Amateur-Fußball wieder nach oben zu kommen. Da ist es sehr wichtig, dass wir jemanden wie Herrn Beetz im Hintergrund haben. Es gibt Vereine, die setzen alles auf eine Karte, denen ist es egal, ob sie am Ende 10 oder 15 Millionen Schulden haben. Falls es mit dem anvisierten Aufstieg dann aber nicht klappt, ist das ein klassisches Insolvenz-Modell.

Wie investiert der Waldhof?

Sagen wir es mal so, wenn ich exemplarisch einen Euro zur Verfügung hätte, dann würde ich 50 Cent in die Mannschaft stecken und den Rest so investieren, dass ich die Chance auf Wachstum habe. Rings um das Stadion haben wir mittlerweile eine kleine Stadt mit vielen Hütten aufgebaut. Mit diesen Catering-Stellen verdienen wir Geld, dass wir später wieder in die Mannschaft stecken können. Oder unser VIP-Turm. Als wir die Idee für ihn hatten, wurden wir teilweise belächelt, weil nicht jeder glauben konnte, dass wir für ihn VIP-Tickets absetzen können. Mittlerweile können wir durch diese Einnahmen Spieler finanzieren.

Themenwechsel: Mittlerweile hat man sich fast schon an die Geisterspiele gewöhnt. Glauben Sie, dass in der neuen Saison wieder Zuschauer auf den Tribünen dabei sein dürfen?

Anfangs rechnen wir mit einer zwanzig prozentigen Auslastung. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass man vielleicht bereits zum Saisonstart unter normalen Bedingungen ins Stadion gehen kann. Wir werden diesmal auch wieder Dauerkarten anbieten. Es wird wohl zwei Optionen geben. Erstens: Eine normale Dauerkarte, bei der man das Geld zurückbekommt, falls uns die Pandemie wieder einen Strich durch die Rechnung machen sollte. Bei der zweiten Variante würde man kein Geld, sondern ein Fan-Paket samt Trikot bekommen. Ich denke, das wäre auch eine interessante Lösung.

In Rostock waren am letzten Spieltag 7500 Zuschauer zugelassen. In Mannheim kein einziger…

Das ist bitter. Und auch schade, denn gerade am letzten Spieltag hätte ich es unseren Spielern, von denen manche den Verein verlassen werden, gewünscht, dass sie nochmals vor Publikum hätten spielen können. Aber wir befinden uns in anderen Bundesländern und haben Verständnis für die Politik und stellen keinerlei Forderungen.

Am kommenden Samstag steigt nochmals ein echtes Highlight: Im badischen Pokalfinale geht es gegen den FC-Astoria Walldorf und damit auch um den Einzug in den DFB-Pokal.

Diesen Pokal wollen wir auf jeden Fall. Dabei geht uns nicht mal unbedingt darum, dass wir im DFB-Pokal dabei sind. Vielmehr darum, dass wir auch in den badischen Pokal Konstanz reinbekommen, was beim SV Waldhof in der Vergangenheit ja nicht der Fall war. Gewinnen wir gegen Walldorf, sind wir die Nummer eins im Land. Das ist ein schönes Ziel.