Von Daniel Hund

Magdeburg. Als alles vorbei war, standen sie einfach nur da. Frustriert und enttäuscht. Ratlos auf Höhe der Mittellinie. Keiner redete, alle rätselten. Sturm-Rakete Dominik Martinovic stemmte die Arme in die Hüfte, fasste sich an die Nase und blickte ins Leere. Jan-Hendrik Marx, Außen-Verteidiger von Beruf, zuckte mit den Schultern.

Der Grübel-Modus an der Elbe, er hatte begonnen. Schuld war das Ergebnis, dieses 1:1 (1:0)-Unentschieden des SV Waldhof beim 1. FC Magdeburg. Einen Punkt gewonnen oder doch eher zwei verloren – das war hier die Frage?

Auch Marcel Costly quälte sich mit ihr herum. "Letztlich", schnaufte er tief durch, "letztlich geht das 1:1 in Ordnung. Wenn wir den einen Standard aber besser verteidigen, fahren wir mit einem 1:0 heim."

Das Grinsen war ihm erstmal vergangenen. Anton Donkor nicht ganz. Dem huschte zumindest mal kurz ein Lächeln übers Gesicht. Nämlich in dem Moment, als der pfeilschnelle Defensiv-Mann der Waldhöfer auf seinen dritten Streich innerhalb von nur einer Woche angesprochen wurde. Denn der Doppelpacker vom Bayern-Spiel knipste auch in Magdeburg: Flankenlauf Dennis Jastrzembski, überlegter Querpass, Chaos im Sechzehner der Heim-Elf, Donkor schnappt sich den Ball, schaut kurz hoch und tunnelt Magdeburgs Keeper Morten Behrens. 1:0 Waldhof (21.). Donkor, das bescheidene Tor-Ungeheuer: "Naja, als Außen-Verteidiger schießt man ja nicht so häufig Tore."

Es war ein Treffer aus dem Nichts – aber kein unverdienter. Spielerisch ging auf beiden Seiten nicht viel. Warum? Na, vor allem, weil das Rasen-Rechteck in der MDDC-Arena in einem katastrophalen Zustand war. Überhaupt von einem Rasen zu sprechen, schmeichelt diesem Geläuf. Phasenweise hatte es etwas von Beach-Soccer, was sich da abspielte. Der Ball rollte nicht, er hüpfte von einem Sand-Hügel zum nächsten. One-Touch-Football, wie ihn der SVW und Magdeburg gerne spielen – ein Ding der Unmöglichkeit auf diesem Kartoffelacker. Costly fand’s einfach nur "unterirdisch", Sechser Marco Schuster verpackte es anders, fast schon philosophisch: "Wir mussten vor dem Platz gehörig Respekt haben, weil er die Wahrscheinlichkeit für Fehler erhöht hat." Auch ihm, einem ganz feinen Techniker, sprang die Kugel mehrfach unkontrolliert weg.

Einfache Mittel sind da noch die besten. Statt auf ein gepflegtes Kurzpass-Spiel zu setzen, haut man den Ball besser einfach weg. Der Waldhof machte das gut, ließ eigentlich kaum etwas zu. Um sich dann doch wieder irgendwie selbst zu bestrafen. Denn es war abermals eine Standard-Situation, bei der die "Buwe" sich eine Tiefschlaf-Phase gönnten: Ein Eckball – ja, ausnahmsweise mal kein Einwurf – landet vor den Füßen von Baris Atik, einem gebürtigen Frankenthaler, der in der Jugend elf Jahre für den SV Waldhof am Ball war, der lupft ihn an den Fünfmeter-Raum und Sebastian Jakubiak vollendet aus der Drehung zum 1:1 (65.).

Schuster wurmte genau diese Szene. Er seufzte: "Für uns ist es natürlich bitter, wir haben wieder geführt und kriegen dann dieses blöde Gegentor." Er trauerte: "Es wäre wieder mehr möglich gewesen."

Fakt ist: Ohne Siege wird’s noch ein zähes Ringen bis zum Saisonende. Zu den von Trainer Patrick Glöckner anvisierten 47 Punkten fehlen noch zwölf. Entspannt zurücklehnen ist also nicht. Wenngleich ein bisschen Eigenwerbung im Hinblick auf die neue Saison auch nicht schaden würde. Seit ein paar Wochen stagniert man, entwickelt sich eher zurück als weiter.

Bitter: Mit Max Christiansen, der kurz vor Schluss einen Schlag auf den rechten Fuß bekam, droht nach Marcel Seegert ein weiterer Leistungsträger länger auszufallen. Den Magdeburger "Rasen" konnte er nur mit Hilfe verlassen. Immerhin humpelte er wenig später schon wieder alleine zum Mannschaftsbus. Am Montag folgt eine genauere Untersuchung.

Magdeburg: Behrens - Rorig, Bittroff, Tobias Müller, Obermair - Malachowski (53. Jakubiak), Gjasula - Steininger (46. Sliskovic), Andreas Müller (46. Bertram), Atik (70. Sane) - Brünker

Waldhof: Königsmann - Marx, Gohlke, Verlaat, Donkor - , Schuster, Christiansen - Jastrzembski (68. Gottschling) Costly (90. Gouaida), Boyamba (57. Martinovic) - Roczen

Schiedsrichter: Oldhafer (Hamburg)

Tore: 0:1 Donkor (21.), 1:1 Jakubiak (65.)

Update: Sonntag, 7. März 2021, 15.30 Uhr

