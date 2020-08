Nachdem man in der ersten Runde den FSV Waldbrunn aus dem Weg geräumt hatte, ließ Türkspor Mosbach (in weiß) in der zweiten Runde der SpVgg Hainstadt keine Chance und sicherte sich das Spiel in der dritten Runde gegen Waldhof Mannheim. ⋌Foto: Klaus Narloch

Von Matthias Miltz

Neckarelz. Der 4:0- Auswärtssieg gegen die SpVgg Hainstadt bedeutete für Türkspor Mosbach nicht nur den Einzug in die dritte Pokalrunde des Verbandspokals. Die Tore von Tolga Kaplan (2x), Belmin Karic und Memis Ünsal bescherten sich und ihren Mitspielern ein Erlebnis, das nicht sehr viele Fußballer erleben dürfen. Als Landesligist trifft das Team von Trainer Erol Arslan am Dienstag um 19 Uhr auf den Drittligisten SV Waldhof Mannheim. "Wir freuen uns natürlich, dass wir so ein Spiel erreicht haben", erzählt Engin Karadeniz, Abteilungsleiter von Türkspor Mosbach.

Doch die Stimmung beim Underdog ist etwas getrübt. Eigentlich wäre man gerne vom heimischen Kunstrasenplatz auf das direkt nebenan liegende ElzStadion der SpVgg Neckarelz ausgewichen. Dort hätte man nämlich die maximal erlaubte Menge an Zuschauern unterbringen können. Doch der Verbandsligist schob der Idee einen Riegel vor und somit wird das Spiel auf dem Kunstrasen von Türkspor stattfinden – mit deutlich weniger Zuschauern.

"Wir müssen noch alles markieren, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Aber ich rechne damit, dass wir maximal 250 bis 300 Leute auf das Sportgelände lassen können", erklärt Karadeniz. Diese 250 bis 300 Personen sind allerdings inklusive Spieler, Trainer und Betreuer gerechnet. Außerdem habe man 100 Karten für Gäste-Fans aus Mannheim reserviert, die an der Kasse zu kaufen sind. Gerade deshalb mahnt Karadenz, "dass die Leute rechtzeitig da sein sollten. Wenn die maximale Zuschauerzahl erreicht ist, dann können wir wirklich niemanden mehr auf das Gelände lassen."

Von all dem Organisatorischen will man sich den Spaß und das Spiel aber nicht verderben lassen. "Wir wollen den Mannheimern das Leben so schwer wie möglich machen", gibt sich der Abteilungsleiter angriffslustig. "Im Pokal ist schon so viel passiert und im Moment steht es noch 0:0." Außerdem sei es das erste Pflichtspiel der Waldhöfer, während die Arslan-Elf schon seit zwei Pokalrunden im Wettkampfmodus spielt. "Wir haben eine junge Truppe und die Jungs wollen den Profis schon zeigen, dass wir hier, in der Landesliga und im Odenwald, auch kicken können. Die jungen Spieler die wollen sich beweisen und die Mannheimer müssen erst einmal hier in den Odenwald kommen und gewinnen." Auch das Wetter spiele eine Rolle, so Karadeniz. "Da kommt uns der Kunstrasen dann wieder etwas gelegen, denn darauf wird es bei diesen Temperaturen gleich noch heißer, was vielleicht ein Vorteil für uns sein kann." Doch bei aller Vorfreude bleiben sie auch beim Landesligisten auf dem Teppich: "Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir realistisch gesehen eine Chance von einem Prozent. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir ja die große Überraschung", sagt Karadeniz.

Obwohl die Zuschauerzahl stark begrenzt ist, wird auch die Polizei vor Ort sein, um "die Fans in einem gewissen Rahmen voneinander zu trennen", wie Achim Küller, Revierleiter der Polizei in Mosbach, mitteilte. "Natürlich wäre es für uns im Stadion einfacher gewesen, der Kunstrasenplatz macht die Situation für uns nicht leichter. Aber wir werden die Situation auch dort unter Kontrolle haben", ergänzt er auf RNZ-Nachfrage.

Auch der SV Waldhof Mannheim hat sich über Facebook an seine Fans gewandt und ausdrücklich darum gebeten, nicht zu Spiel zu reisen, wenn man sich im Vorfeld keines der Gäste-Tickets reserviert habe. "Damit wollen wir vermeiden, dass es vor dem Sportplatz zu Menschenmassen kommt", erklärte ein Vertreter des Vereins auf Nachfrage.