Mannheim. (RNZ) Nach der Saison ist vor der Saison. Auch in Corona-Zeiten bastelt der SV Waldhof an der Mannschaft für die kommende Saison. Ein Überblick über die Aktivitäten und Vorgänge beim SVW auf dem Transfermarkt.

Mannheim. (dpa/lsw) Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim hat Torhüter Jan-Christoph Bartels vom 1. FC Köln verpflichtet. Das gaben die Kurpfälzer am Montag bekannt. Der 21-Jährige war in der abgelaufenen Saison vom Bundesligisten an den SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen, bestritt für diesen aber nur einen Zweitliga-Einsatz und stieg letztlich mit ihm ab. Angaben zur Vertragslaufzeit und zur Ablöse für den früheren Junioren-Nationalspieler machten die Mannheimer nicht.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 13.29 Uhr