Von Michael Wilkening

Mannheim. Michael Schultz war in der laufenden Saison eine große Konstante beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Der Innenverteidiger stand in 35 von 36 Partien in der Startformation, er fehlte nur ein Mal gelbgesperrt. Es werden aber keine weiteren Einsätze mehr hinzukommen, denn der 27-Jährige steht dem SVW bei den Partien am Mittwoch (19 Uhr) bei Eintracht Braunschweig und am Samstag gegen den FSV Zwickau nicht mehr zur Verfügung. Das Risiko einer Verletzung ist dem wechselwilligen Pfälzer zu groß.

Michael Schultz, lassen Sie Ihre Mannschaft im Stich?

Ich bin mir bewusst, dass mich einige für meinen Entschluss kritisieren werden. Mir tut das als Sportler weh, dass ich nicht mehr ein Teil des Teams bin. Ich hätte das gerne zu Ende gebracht. Ich habe meine Gründe aber meinen Teamkollegen, den Trainern sowie dem Klub erklärt, und die Reaktionen waren verständnisvoll. Ich bin offen und ehrlich mit der Situation umgegangen. Ich hätte das auch ganz anders machen können.

Wie denn?

Wenn ich einfach gesagt hätte, ich wäre verletzt, hätte ich die letzten zwei Spiele nicht absolvieren brauchen. Da hätten vielleicht jemand getuschelt, aber keiner hätte mir einen Vorwurf machen können, da ich mich zuletzt mit Knöchelproblemen herumgeärgert, aber trotzdem gespielt habe. Ich wollte aber mit offenen Karten spielen.

Was war ausschlaggebend dafür, dass Sie die Partien im Juli nicht mehr spielen wollten?

Es ist ganz einfach so, dass mir niemand eine Sicherheit geben kann, dass in den Spielen nicht irgendetwas passiert. Ich habe konkrete Angebote vorliegen und kann in der nächsten Saison noch einmal einen Schritt in meiner Karriere machen. Die Chance, sich zu verletzen ist gering, aber sie ist eben da. Ich möchte mir die Möglichkeit nicht verbauen, es noch einmal eine Stufe höher zu probieren.

Also hat die Lage durch die Corona-Pandemie einen konventionellen Abgang verhindert, weil die Saison in den Juli ausgedehnt wurde?

Ja, die Situation ist eine besondere. Mein Vertrag endet am 30. Juni und niemand kann mir die Sicherheit geben, dass ich heil durch die zwei Spiele gekommen wäre. Ich habe vor drei Jahren einen Kreuzbandriss erlitten und weiß, wie schwer es ist, einen neuen Vertrag zu bekommen, wenn man sich schwer verletzt. Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen.

Welche Rolle spielt die Tabellenkonstellation, nachdem der Waldhof den Anschluss an die Spitze verloren hat?

Natürlich hat mich die Lage dazu bewogen, mich so zu entscheiden. Es gibt zwar noch eine minimale theoretische Option aufzusteigen, aber das ist aus meiner Sicht leider nicht realistisch. Ich wäre das Risiko eingegangen, wenn wir hätten aufsteigen können. Leider haben wir zuletzt ein paar Punkte zu viel liegen lassen.

Beim SV Waldhof laufen mehr als ein Dutzend Verträge aus, der Großteil der Mannschaft hat sich entschlossen, die beiden noch ausstehenden Partien zu absolvieren. Weshalb unterscheiden Sie sich von den Kollegen?

Ich kann das im Einzelfall nicht beantworten. Ein paar Kollegen wollen sich in den Spielen sicher noch einmal zeigen, sich für den SVW oder einen anderen Klub interessant machen. Ich habe konkrete Vertragsangebote vorliegen und möchte kein Risiko eingehen. Letztlich muss das jeder für sich entscheiden.

War ein Verbleib beim SV Waldhof keine Option?

Doch, das war schon eine Möglichkeit. Ich habe im vergangenen Oktober bereits ein Angebot erhalten, meinen Vertrag zu verlängern. Damals wollte ich noch die Entwicklung abwarten. Im Frühjahr wollte der Klub mich immer noch halten, aber unsere Vorstellungen lagen auseinander.