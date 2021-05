Von Daniel Hund

Heidelberg. Seit Sonntag, kurz vor 15 Uhr, ist es amtlich: Der SV Waldhof wird auch in der nächsten Saison in der Dritten Liga am Ball sein. Zwar empfangen die "Buwe" selbst erst am Montag, 19 Uhr, den Halleschen FC, doch die Konkurrenz im Keller patzte: Durch die 0:2-Heimniederlage von Meppen gegen Lübeck kann der SVW nicht mehr eingeholt werden.

"Die Erleichterung ist natürlich spürbar", sagte Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp zur RNZ, "trotzdem sind wir mit den wechselhaften Leistungen unserer Mannschaft in dieser Saison nicht zufrieden und müssen sie nun analysieren."

Wird es in der kommenden Saison mit Trainer Patrick Glöckner und Jochen Kientz, dem Sportlichen Leiter, weitergehen? Kompp: "Sie haben beide Verträge und wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt deshalb auch davon aus, dass es mit beiden weitergehen wird."

Abgehakt hat Kompp diese Saison übrigens noch lange nicht. Er stellt klar: "Unser großes Ziel ist es, uns jetzt noch für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Die Jungs sollen deshalb auch in den letzten drei Liga-Spielen noch Vollgas geben."