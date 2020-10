Von Daniel Hund

Mannheim. Der blau-schwarze Held saß auf dem Hosenboden. Joseph Boyamba, 24, hatte es sich an der Strafraum-Kante bequem gemacht. Ausgepumpt blies er die Backen auf und pustete kräftig durch. Enttäuscht sah er dabei aus, dabei hätte gerade er eigentlich in den Dauergrins-Modus wechseln können.

Denn seit Samstagnachmittag ist der Ex-Dortmunder endgültig beim SV Waldhof angekommen. Mit Karacho hatte er sich mitten in die Fan-Herzen gespielt: Spät eingewechselt (65.), drehte der 1,70 Meter große Wirbelwind einen 2:4-Rückstand gegen Türkgücü München mit zwei Toren noch in ein 4:4 (1:1)-Unentschieden. Und da war noch mehr, ganz viel sogar: Seine Technik, sein Spielwitz, sein Tempo, sein Killerinstinkt.

Er war der Gewinner bei einem Remis, das den Gästen schmeichelte. Waldhof begeisterte, Waldhof spielte teilweise wie im Rausch, vergaß aber wieder mal das Tore schießen, schlimmer noch, es lud die Münchner auf der Gegenseite förmlich zum Treffen ein. "Wir", sagte Boyamba leicht zerknirscht, "wir haben heute sehr ärgerliche Gegentore bekommen. Das müssen wir in den nächsten Wochen abstellen."

Die Besten von SV Waldhof gegen Türkgücü Münschen





































































































Patrick Glöckner, der Trainer der Waldhöfer, hätte da sicher nichts dagegen. Verzweifelt wirkte er teilweise am Spielfeldrand, geschockt von drei Gegentoren, die man sich selbst ins Netz gelegt hat.

Glöckner, der Nachdenkliche: "Das erste Gegentor passierte nach einem individuellen Fehler, das zweite resultierte aus einem Abstimmungsfehler in der Abwehr und die Ecke zum 2:4 müssen wir auch besser verteidigen."

Oder anders: Es war zum Haare raufen, was sich da im Carl-Benz-Stadion abspielte. Auf der einen Seite die "Buwe", die sich eine Chance nach der anderen herausspielten, auf der anderen eine mit Routiniers gespickte Elf, die quasi viermal vor dem Tor auftauchte und viermal traf.

Auch für Glöckner war das schwer zu begreifen. "Wenn du zuhause vier Tore erzielst, muss das normalerweise zu einem Sieg reichen", sagte er und lächelte. Denn bei all dem Frust über den erneut verpassten Dreier, wie seine Jungs nach dem 2:4-Rückstand in der 68. Minute zurückschlugen, war ganz großes Kino.

München wurde an die Wand gespielt, regelrecht überrollt und hatte Glück, dass es mit elf Mann zu Ende spielen durfte. Schiedsrichter Robin Braun drückte mehrfach beide Augen zu, hätte eigentlich zwei Ampelkarten verteilen müssen.

Drei Spiele, drei Unentschieden. Richtig, genau wie letzte Saison. Auch da belohnte man sich zu Saisonbeginn nicht. Mit dem Unterschied: Heuer spielt man besser. Aggressiv in den Zweikämpfen, extrem quirlig und zielstrebig auf dem Weg nach vorne. "Da zuzuschauen", grinste ein Fan auf dem Heimweg, "macht einfach einen Riesen-Spaß."

Den will der SVW auch am kommenden Samstag verbreiten. Und das beim Erzrivalen. In Kaiserslautern, auf dem altehrwürdigen Betzenberg soll endlich der erste Sieg her. Die Zuversicht ist groß. Boyamba: "Ich bin positiv gestimmt, dass wir den Derbysieg in Lautern einfahren können und den Fans damit eine doppelte Freude machen."

Er selbst wird mit breiter Brust anreisen – und ansteigender Form. Nach seiner fünfmonatigen Pflichtspiel-Pause geht es fast täglich aufwärts. "Die Luft wird immer besser. Ich gewöhne mich wieder an die Intensität", verrät er. Und jetzt kommt’s: "Momentan bin ich vielleicht bei 85 Prozent."

Das klingt wie eine Drohung.

Mannheim: Bartels - Marx, Just, Hofrath, Donkor - Christiansen, Saghiri - Costly, Ferati (71. Gouaida), Garcia (78. Ünlücifci) - Martinovic (65. Boyamba).

Türkgücü: Vollath - Park (46. Laukart), Berzel, Velagic, Kilian Fischer - Kirsch, Erhardt - Barry (66. Gorzel), Sararer - Boere (57. Sorge), Petar Sliskovic.

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal); Zuschauer: 3450; Tore: 0:1 Petar Sliskovic (13.), 1:1 Just (27.), 1:2 Sararer (42.), 2:2 Martinovic (45.+2, Foulelfmeter), 2:3 Petar Sliskovic (59.), 2:4 Sorge (68.), 3:4 Boyamba (71.), 4:4 Boyamba (83.).