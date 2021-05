Mannheim. (dh) Drittligist SV Waldhof muss sein letztes Saisonspiel gegen Uerdingen, das am Samstag, 13.30 Uhr, im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ansteht, doch ohne Zuschauer bestreiten. Wie die RNZ exklusiv berichtet hatte, standen die Verantwortlichen mit der Stadt Mannheim im Austausch und waren guter Dinge, dass zumindest mal wieder 100 Zuschauer auf den Tribünen mitfiebern können. Das Problem: Die Inzidenz hätte fünf Werktage am Stück unter 100 liegen müssen. Kurzum: Würde die Partie am Sonntag stattfinden, wären 100 Fans erlaubt gewesen. Das Spiel kommt einen Tag zu früh.

Update: Dienstag, 18. Mai 2021, 17.10 Uhr

Gegen Uerdingen wieder vor Zuschauern?

Der Verein ist in Gesprächen mit der Stadt. In Sachen Kientz-Nachfolge fiel nun der Name Ralf Heskamp.

Von Daniel Hund

Mannheim. Momentan vergeht kaum ein Tag, an dem keine Neuigkeiten über den SV Waldhof verbreitet werden. Vor allem um Jochen Kientz, den Sportlichen Leiter, war die Unruhe zuletzt groß. Bei den Blau-Schwarzen steht er noch für die kommende Saison unter Vertrag. Ob er diesen Vertrag erfüllen wird, erscheint nach RNZ-Infos fraglich zu sein.

Am Montag wurde nun der Name Ralf Heskamp ins Spiel gebracht. Der 55-Jährige wurde kürzlich beim Halleschen FC freigestellt. Laut der Bild-Zeitung soll er nun beim SV Waldhof als Kientz-Nachfolger auf der Liste stehen. Markus Kompp, der Geschäftsführer des SVW, dementierte dies auf RNZ-Nachfrage: "Ich kenne Ralf schon seit acht oder neun Jahren. Das war noch zu der Zeit, als er in Osnabrück gearbeitet hat. An diesen Gerüchten ist absolut nichts dran."

Kompp hat derzeit auch andere Sorgen. Am Montag führte er Gespräche mit der Stadt Mannheim. Es ging um das letzte Saison-Heimspiel am Samstag, 13.30 Uhr, gegen Uerdingen. Aufgrund der aktuellen Inzidenz-Lage könnten dann nämlich wieder Zuschauer dabei sein. "Falls die Werte bis zum Wochenende stabil unter 100 bleiben, dürften wir 100 Zuschauer reinlassen", sagt er, "momentan überlegen wir gerade, wie wir diese 100 Tickets verwenden könnten."

Für die neue Saison ist er zuversichtlich, was die Zuschauer-Situation angeht: "In England wurde das FA-Cup-Finale ja jetzt schon vor 20.000 Zuschauern gespielt. Die Lage entspannt sich."

Zurück zum SVW: Wie geht es mit Trainer Patrick Glöckner weiter? Ist er auch in der kommenden Runde noch Trainer beim SV Waldhof? Kompp sagt: "Unser Ziel war es, dass wir uns im Vergleich zur Vorsaison verbessern. Letztes Jahr waren wir Neunter, bleiben wir nun Achter haben wir das geschafft." Aber auch: "Trotzdem waren die Leistungen sehr schwankend, das müssen wir analysieren und dann sehen, ob wir es weiter in dieser Zusammensetzung hinkriegen."

In der letzten Woche kamen Gerüchte auf, dass es beim SV Waldhof zwei Lager geben würde und gerade Kompp gegen Glöckner sei. Der Geschäftsführer lässt das so nicht stehen: "Ich habe mit Patrick überhaupt kein Problem und das weiß er auch. Er gibt bei uns keine zwei Lager, das ist einfach falsch."