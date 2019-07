Mannheim. (dpa-lsw) Der SV Waldhof Mannheim will seinen kräftezehrenden Spielstil trotz der aktuell hohen Temperaturen nicht umstellen. «Wir können ja gar nicht anders Fußball spielen», sagte Trainer Bernhard Trares zwei Tage vor dem zweiten Saisonspiel in der 3. Liga am Samstag (14.00 Uhr) gegen den SV Meppen. Die Blau-Schwarzen wollen aggressiv und offensiv agieren, um nach dem 1:1 in Chemnitz zum Auftakt den ersten Sieg zu holen.

Neuzugang Arianit Ferati droht wegen eines grippalen Infekts auszufallen, dafür ist Gianluca Korte nach überstandener Erkältung wieder fit. Mohamed Gouaida und Mounir Bouziane sind nach ihren Verletzungen zumindest wieder im Trainingsbetrieb. «Sie brauchen aber noch Zeit», sagte Trares.

Knapp 7000 Karten haben die Waldhöfer im Vorfeld der Partie abgesetzt, etwa 10.000 Zuschauer werden bei sommerlichen Temperaturen erwartet. Zuletzt hatte es Ärger bei den Fans wegen einer Preiserhöhung der Eintrittskarten gegeben.