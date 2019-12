Von Michael Wilkening

Mannheim. Bernhard Trares hat mit dem SV Waldhof Erstaunliches vollbracht. Zunächst führte der 54-Jährige die Mannheimer mit dem Aufstieg in die Dritte Liga nach 16-jähriger Abstinenz zurück in den Profifußball. Dort beendete er mit seinem Team das erste Halbjahr auf dem dritten Platz. Trares sieht seine Mannschaft noch nicht am Ende des Weges, stellt seine eigene Zukunft hinten an – und ein Thema auf den gedanklichen Index.

Das Ende stand für das erste halbe Jahr des SV Waldhof in der Dritten Liga. Beim 4:3 gegen Chemnitz gab es ein Spektakel, der SVW steht auf dem dritten Platz. Was sagen Sie dazu, Herr Trares?

Das war ein fantastischer Abschluss, ein tolles Erlebnis für unsere Fans. Es war unheimlich spannend, die Leute auf der Tribüne haben geschwitzt und danach gefeiert. Diese Dramatik, das hätte man in einem Drehbuch nicht besser aufschreiben können.

Der Waldhof steht auf dem dritten Platz, muss das Saisonziel nicht langsam umgeschrieben werden?

Auf keinen Fall. Ich weiß, was im Fußball alles passieren kann. In positiver wie negativer Hinsicht. Wir sind aufgestiegen und wollen den SV Waldhof in der Dritten Liga etablieren. Das ist weiterhin unser Ziel. Am Beispiel von Viktoria Köln sieht man, wie schnell es gehen kann. Die haben auch eine gute Hinrunde gespielt, wurden gelobt und haben jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Wir werden vorsichtig bleiben und arbeiten.

Was ist das Geheimnis für das gute Abschneiden bisher, warum ist der SVW so erfolgreich?

Wir haben eine tolle Atmosphäre, die wir beibehalten wollen. Die Leichtigkeit und die Freude, die die Jungs im Training verbreiten, wirken sich auf die Leistungen aus. Wir haben Spieler, die immer Gas geben und die gut miteinander harmonieren.

Freuen Sie sich trotz der Harmonie auf die Winterpause, ist ein Urlaub geplant?

Ich bin froh, mal ein paar Tage abschalten zu können. Ich würde gerne Skifahren gehen, aber dazu reicht die Zeit nicht. Vielleicht langt es mal für eine Tagestour. Weihnachten gehörte der Familie, jetzt möchte ich mich meinen Geschwistern treffen. Am 31. Dezember hat ein guter Freund Geburtstag, da machen wir immer einen Brunch. Und am 4. Januar geht es wieder mit dem Training los.

Reicht die kurze Pause, um wieder neue Kraft zu tanken?

Ja, für mich reicht das. Bei den Jungs ist es ganz ähnlich. Ich denke, die werden den 4. Januar kaum abwarten können, denn sie sind so gerne zusammen.

Das würde dafür sprechen, das Team beisammen zu halten. Im Sommer laufen einige Verträge von Stammkräften aus. Sollten die Spieler bleiben?

Das ist nicht mein Thema, dazu muss sich der Sportliche Leiter Jochen Kientz äußern, das ist sein Aufgabengebiet. Dazu müssen sich ja immer zwei Seiten einigen, auch wirtschaftlich.

Das ist richtig, aber Sie als Trainer haben dazu ja eine sportliche Meinung. Sie werden Jochen Kientz sagen, mit wem sie weiterhin arbeiten möchten.

Das sind Jungs, mit denen sich die Fans identifizieren können. Diese Spieler verkörpern den Verein. Wir haben ein tolles Klima miteinander. Deshalb wäre es gut, wenn wir die Spieler beim Verein halten könnten. Aber wie gesagt, das muss von anderer Stelle geklärt werden.

Anderes Thema: Sind für den Winter Veränderungen im Kader geplant?

Wir befinden uns da im Austausch. Grundsätzlich sind wir immer bestrebt, gute Spieler dazu zu holen. Wir wollen den Kader besser machen. Wenn uns das gelingt, profitieren davon alle Spieler, denn das Niveau im Training steigt und jeder Einzelne kann sich steigern. In der Regel profitiert jeder, wenn er stärkere Mitspieler hat.

Ist es denn möglich, starke Spieler zum Verein zu lotsen, ist der SV Waldhof inzwischen eine gute Adresse?

Wir spüren schon, dass die Dritte Liga eine tolle Plattform bietet. Durch die TV-Übertragungen ist das eine gute Sache. Da muss man den DFB auch mal loben, sie haben das mit der Dritten Liga gut hinbekommen. Sie bietet für junge Spieler eine Gelegenheit, sich ins Rampenlicht zu spielen. Wir als Verein haben ebenfalls eine gute Entwicklung genommen, so dass wir interessant für Spieler geworden sind.

Sind parallel dazu Abgänge denkbar?

Wir befinden uns auch da mit den Jungs im Austausch. Wenn jemand nicht ausreichend Spielanteile hat und woanders größere Chancen sieht, zu spielen, werden wir darüber sprechen.

Zum Abschluss noch eine Frage zu Ihrer Situation: Ihr Vertrag läuft im Sommer aus. Wann wird es Gespräche über einen neuen Kontrakt geben, möchten Sie schnell Klarheit?

Das ist nicht so wichtig. Wir möchten den Verein weiterentwickeln, die Mannschaft soll stärker werden. Wir werden zu gegebener Zeit miteinander sprechen. Es geht ja nicht in erster Linie um mich, sondern um den SV Waldhof.