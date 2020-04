Mannheim. (dpa-lsw) Seine ungeklärte Vertragssituation beim SV Waldhof Mannheim spielt für Trainer Bernhard Trares im Zuge der Corona-Krise derzeit keine Rolle. "Um meine Zukunft mache ich mir im Moment keine Gedanken", sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt Menschen in unserem Land, die haben ganz andere Probleme." Die Verträge von Trares und zahlreicher Stammspieler laufen beim Fußball-Drittligisten am 30. Juni aus. Aktuell ruht der Spielbetrieb in der 3. Liga zunächst bis zum 30. April. Ob und wie es danach weitergeht, ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter unklar.

Update: Dienstag, 31. März 2020, 8.14 Uhr

Mannheim. (dpa) Der SV Waldhof Mannheim hat im Zuge der Corona-Krise den Vertrag mit seinem Chefscout Anthony Loviso ausgesetzt. "Mein Minijob wurde zum 18. März beendet. Ich wurde vom Sportlichen Leiter Jochen Kientz über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt", sagte der 28-Jährige dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag).

Loviso zeigte sich enttäuscht darüber, wie ihm die Entscheidung mitgeteilt wurde: "Es geht überhaupt nicht darum, dass wir nicht verzichten wollen. Aber manchmal ist die Art und Weise der Kommunikation ausschlaggebend." Ob es für ihn beim Fußball-Drittligisten weitergeht, weiß er derzeit nicht.

"Es wurde zwar gesagt, dass es weitergehen soll, wenn die Saison fortgesetzt wird, aber das wurde nicht schriftlich festgehalten. Das war nicht gewünscht", sagte er. Sportchef Kientz verteidigte die Entscheidung. "Er macht einen fantastischen Job. Derzeit ist die Lage aber so, dass wir seine Tätigkeit ausgesetzt haben, weil beispielsweise das Scouting bei den Spielen komplett ausfällt", sagte er. Unklar bleibt weiter, wie es mit Trainer Bernhard Trares weitergeht. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.