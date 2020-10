Steht für mutigen Offensiv-Fußball: Patrick Glöckner an der Seitenlinie. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Patrick Glöckner ist der Mann, dem der SV Waldhof vertraut. Im Sommer beerbte er Bernhard Trares, arbeitet als Cheftrainer beim Traditionsverein. Eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe: Glöckner soll aus wenig viel machen. Junge Spieler entwickeln und mit ihnen in der Dritten Liga eine gute Rolle spielen. Bislang klappt das gut, der nahezu komplett umgekrempelte Kader der Blau-Schwarzen steht für attraktiven Offensiv-Fußball. Die RNZ sprach mit dem 43-Jährigen.

Patrick Glöckner, am letzten Wochenende stand ihr erstes Südwestderby in Kaiserslautern an. War es ein Spiel wie jedes andere für Sie?

Nein, in solchen Spielen ist die Anspannung generell größer. Für unsere Fans, die uns bei der Bus-Abfahrt nach Kaiserslautern nochmals gefeiert haben, war es eine ganz wichtige Partie. Diese Unterstützung war beeindruckend und jeder der neuen Spieler wusste sofort, was da jetzt gleich auf ihn zukommt. Im Stadion haben dann die 6000 Lautern-Fans ordentlich Stimmung gemacht.

In den ersten vier Ligaspielen hat sich der SVW viel Respekt verschafft …

Ja, mit der Art und Weise wie wir spielen, können wir sehr zufrieden sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass uns mit Jesper Verlaat, Marco Schuster und Marcel Seegert drei ganz wichtige Spieler fehlen. Gerade in der Innenverteidigung mussten wir improvisieren. Die Jungs machen ihre Sache aber sehr gut. Hin und wieder passiert eben auch mal ein Fehler. Vorne haben wir schon acht Tore erzielt. Hinten kriegen wir entweder Tore aus langen Bällen oder durch individuelle Fehler, aber aus dem Spiel heraus lassen wir kaum etwas zu.

Noch ist man ungeschlagen, hat viermal unentschieden gespielt. Eigentlich könnte man aber auch mit zwölf Punkten Tabellenführer sein.

Absolut. Von acht Halbzeiten waren wir in sieben besser. Nur in der zweiten Halbzeit in Kaiserslautern war das nicht der Fall. Wir treten sehr dominant auf.

Auf den ersten Sieg muss man aber weiter warten. Macht Sie das nervös?

Nein, absolut nicht. Ich sehe ja die Art und Weise, wie wir spielen und wie die Jungs arbeiten. In den ersten sechs Spielen haben wir zudem Mannschaften als Gegner, die allesamt aufsteigen wollen und uns in Sachen Etat weit voraus sind. Gegen solche Teams musst du auch erstmal einen Punkt holen. Unsere Siege kommen noch.

Wie sieht es bei Jesper Verlaat aus, wann kehrt er auf den Platz zurück?

Wir beobachten ihn im Training genau und überprüfen immer wieder seine Werte. Wir wollen ausschließen, dass es zu Folge-Verletzungen kommt. Es ist wichtig, dass man ihn nicht zu früh wieder reinwirft. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass er in ein, zwei Wochen wieder dabei ist.

Dominik Martinovic hat im Derby in Kaiserslautern zwei Großchancen vergeben. Mussten Sie ihn wieder aufbauen?

Das ist der Prozess, durch den junge Spieler müssen. Sie lernen aus solchen Erlebnissen. Natürlich bauen wir unsere Spieler immer auf. Wir versuchen ihnen das Positive aufzuzeigen. Zum Beispiel, dass man überhaupt erst einmal in solche Situationen kommen muss. Vergessen darf man bei ihm auch nicht, dass er eigentlich eher auf der Außenbahn spielt und bei uns in der Mitte eingesetzt wird. Bei ihm wird der Knoten schon noch platzen.

Der nächste Gegner am Samstag heißt SV Wehen Wiesbaden …

Ich habe sie gegen Kaiserslautern live im Stadion beobachtet. Und auch ihr letztes Spiel werde ich mir noch auf Video anschauen. Da wartet ein Gegner mit viel Erfahrung, der auch mal mit langen Bällen agiert. Wir müssen aufpassen, dass wir an den zweiten Bällen dran sind.

Am Montag hatten Sie und die Spieler des SV Waldhof mal frei, abschalten ist als Trainer aber eher schwierig, oder?

Das stimmt (lacht). Irgendwie ist immer was. Aber wenn ich mal Zeit habe, starte ich morgens mit einer Sporteinheit für mich selbst und hole später meine Tochter aus dem Kindergarten ab. Am Montag habe ich jetzt mal die letzten Sonnenstrahlen genossen und saß in einem Café. Manchmal ist es wichtig, einfach mal abzuschalten.