Im Test gegen Mainz II spielte Valmir Sulejmani von Beginn an und erzielte auch gleich den ersten Treffer. Foto: Pix-Sportfoto

Worms. (rodi) Im letzten Test vor dem ersten Punktspiel am 25. Januar beim SV Meppen gewann Fußball-Drittligist SV Waldhof am Samstag in Worms gegen die U 23 des FSV Mainz 05 aus der Regionalliga mit 5:2 (2:1). Trainer Bernhard Trares sprach hinterher von einem gelungenen Test gegen einen starken, aber auch sehr hart einsteigenden Gegner. "Nach unserem 2:0 und auch dem 3:1 müssen wir den Gegner natürlich ,killen’ und weitere Tore nachlegen. Dies ist uns leider nicht gelungen, aber trotzdem sind wir auch nach den Gegentoren konzentriert geblieben", bemängelte er lediglich die für ihn zu geringe Torausbeute.

Neben Marco Schuster – außerdem gab es ein Mainzer Eigentor – trafen zur Freude des Waldhof-Trainers mit Mounir Bouziane, Kevin Koffi und Valmir Sulejmani alle drei Angreifer. Letzterer stand nach viermonatiger Verletzungspause sogar in der Startelf, da der Coach auf einen Einsatz der noch angeschlagenen Korte-Zwillinge verzichten musste. Die Chancen, dass Gianluca oder Raffael oder alle beide bis zum Samstag fit werden, schätzt Trares bei fünfzig zu fünfzig ein. Sollte jedoch keiner der beiden Zwillinge einsatzfähig sein, dann wäre Sulejmani wohl auch in Meppen in der Anfangsaufstellung.

Trares hofft ferner spätestens bis zum Ende der Wechselperiode am 31. Januar zur Verstärkung des Kaders noch auf einen Neuzugang. "Spieler, die wir im Auge haben, sind halt auch bei anderen Clubs begehrt", muss sich der 54-Jährige aber weiter in Geduld üben. Derzeit steht ihm, da der SVW auch keine Abgänge zu verzeichnen hat, der gleiche Kader wie in der Vorrunde zur Verfügung.

Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Seegert - Christiansen (85. Celik), Schuster - Deville, Ferati (85. Hofrath), Sulejmani (73. Gouaida) - Bouziane (55. Koffi)

Tore: 1:0 Sulejmani (21.), 2:0 Bouziane (23.), 2:1 Wähling (29.), 3:1 Fedl (63., Eigentor), 4:1 Koffi (69.), 4:2 Awaniyi (74.), 5:2 Schuster (82.).

Schiedsrichter: Kessel (Norheim); Zuschauer: 350.