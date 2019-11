Von Michael Wilkening

Mannheim. Bernd Beetz ist weiterhin der starke Mann beim SV Waldhof Mannheim, aber es gibt auch Kritik. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung des Vereins am Montagabend deutlich. Die Sitzung verlief in Teilen chaotisch. Wenn es Mitglieder genau nehmen und die Jahreshauptversammlung anfechten wollen würden, hätten sie vermutlich juristisch gute Chancen, damit durchzukommen. Gleich zu Beginn der Sitzung verlas Sitzungsleiter Hans-Jürgen Pohl eine geplante Satzungsänderung, die kurzfristig auf die Tagesordnung gestellt und zur Abstimmung gebracht wurde.

Es ging dabei um die Legislatur der von der Mitgliederversammlung des e.V. in den Aufsichtsrat der Spielbetriebs-GmbH versendeten Person, die künftig auf vier Jahre begrenzt sein soll. Das ist grundsätzlich sinnvoll, da es bislang keine zeitliche Begrenzung gab. Doch das Vorgehen verstieß gegen die eigene Satzung, denn die besagt, dass geplante Satzungsänderungen mit dem Versenden der Tagesordnung, also mindestens zwei Wochen vorher, bekannt gemacht werden müssen. Einen Hinweis darauf aus dem Plenum wischte Pohl beiseite, die Abstimmung wurde durchgeführt, die Satzung des Vereins damit geändert.

Das war nicht der einzige Wackler während der Mitgliederversammlung, aber der einzige von juristischem Interesse. Zumindest ärgerlich war die Tatsache, dass die Mitglieder das Präsidium sowie den Aufsichtsrat nicht entlasten konnten, weil das Kontrollgremium den vorgelegten Abschluss für das Geschäftsjahr 2018/19 nicht prüfen und von einem externen Fachmann testieren lassen konnte. Er hatte den Bericht erst fünf Tage vor der Versammlung erhalten.

Insgesamt war der Aufsichtsrat unzufrieden mit den Informationen durch das Präsidium, vor allem in finanziellen Fragen. „Wir hätten eine Abberufung vornehmen müssen, aber es kam zuvor zu einem Rücktritt“, sagte Stefan Fulst-Blei als Vorsitzender des Gremiums. Der bisherige Schatzmeister Thomas Bollmeyer hatte sein Amt niedergelegt.

Künftig wird sich Präsident Bernd Beetz um die Finanzen kümmern, der Mäzen hat weiterhin Horst Seyfferle und Birgit Loewer-Hirsch an seiner Seite, denn beide wurden von den Mitgliedern in ihrem Präsidiums-Amt bestätigt, nachdem sie zuvor kommissarisch tätig waren. Im vergangenen Jahr waren zunächst Stefan Höß, später dann Wolfgang Gruber und Peter Köhnlein wegen Differenzen mit Bernd Beetz aus dem Präsidium ausgeschieden, so dass die Nachwahl notwendig wurde.

Im kommenden Jahr soll nach einiger Planung für den Jugendbereich der Status eines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) beim DFB erwirkt werden. Die Vorarbeiten wurden geleistet, Vorgespräche mit Anpfiff ins Leben geführt, die in der Nachwuchsarbeit jährlich mehrere hunderttausend Euro für den SVW zur Verfügung stellen. Die Kosten für das NLZ wurden mit zusätzlich etwa 300.000 Euro beziffert, wobei es knapp 100.000 Euro Zuschuss durch den Verband gibt und der Rest durch die Familie Beetz geschultert werden soll.

Angesichts der Tatsache, dass die Profiklubs allesamt jährlich deutlich mehr als eine Million Euro in den eigenen Nachwuchs investieren, werden die Waldhöfer auch mit NLZ-Status keine großen Sprünge machen können. Als Fußballlehrer für das NLZ ist angeblich Ex-Profi Oscar Corrochano vorgesehen.