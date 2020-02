Von Daniel Hund

Mannheim. Es war mehr ein Schleichen als ein Gehen. Mit hängenden Schultern und gesenkten Köpfen stiefelten die Waldhof-Buben am Sonntagnachmittag durch den Spielertunnel des Carl-Benz-Stadions. Nur noch rein wollten sie, gemeinsam in der Kabine abtauchen. In Ruhe den Last-Minute-Schock gegen den 1.FC Magdeburg verdauen. Diesen ärgerlichen Ausgleichstreffer zum 1:1, der erst in der ersten Minute der Nachspielzeit gefallen war.

Auch Jochen Kientz wirkte kurz nach dem Schlusspfiff noch leicht angeknockt: "Insgesamt ist dieses Unentschieden möglicherweise sogar ein gerechtes Ergebnis, aber wenn du bis zur 90. Minute führst, willst du am Ende auch gewinnen." Sagte es, zog die Augenbrauen hoch und grübelte: "Nach vorne hätten wir es vielleicht besser ausspielen müssen, um so das 2:0 zu erzielen."

Wie auch immer, Punktverlust hin oder her. Eines hat der Sonntag mal wieder gezeigt: Es ist wieder in, zum SV Waldhof zu gehen – selbst bei nasskaltem Wetter. 11.813 Fans waren es, die am Sonntag die Daumen drückten. Den Waldhof siegen sehen wollten.

Gut, 1500 davon waren auch aus dem "Wilden Osten" angereist. Die ganz Treuen. Und die brachten gute Laune mit. Friedlich zogen sie bereits eine Stunde vor Spielbeginn am Presse-Parkplatz vorbei, freuten sich auf ein Duell zweier Traditionsvereine. "Das", sagte Thomas aus Magdeburg zur RNZ, "das sind genau die Spiele, für die ich lebe. Künstliche Vereine wie RB Leipzig braucht kein Mensch."

Außer die, die auf attraktiven Hochgeschwindigkeits-Fußball stehen. In Mannheim gab es den nicht zu sehen. Kampf war Trumpf. Die gute alte Grätsche stand hoch im Kurs. In der ersten Halbzeit ließen beide Abwehrreihen kaum etwas zu. Magdeburg presste, Waldhof lauerte. Echte Torchancen? Eine gab’s – und die hatte der SVW: Jan-Hendrik Marx raste die rechte Außenbahn runter, schaute kurz hoch und bediente Valmir Sulejmani. Der Sturmtank fackelte nicht lange und knallte den Ball aus spitzem Winkel knapp übers Gästetor (22.).

Geärgert hat er sich danach. Doch in der 53. Minute wurde aus Frust Lust: Flanke Gianluca Korte, Direktabnahme Sulejmani: 1:0 Waldhof! "Ein Traumtor", jubelte Trainer Bernhard Trares noch weit nach Spielschluss, "aus meiner Sicht war dieser Treffer in seiner ganzen Entstehung nicht zu verteidigen."

Trares selbst weiß sich zu verteidigen, auch im Umgang mit der Presse schlägt er sich wacker. Ob er vor der Partie denn an den dritten Platz, den Relegationsrang, gedacht hätte, wurde der Erfolgscoach gefragt? "Leute, Leute, lasst die Kirche doch mal im Dorf. Wir spielen solche Gegner nicht locker weg. Egal gegen wen: Wir müssen immer an unser Maximum gehen."

Aber ganz so unangebracht war die Frage nicht. Die Erwartungshaltung im Umfeld ist gestiegen. Selbst das eigene Personal scheint insgeheim schon weiter zu denken. Von mehr zu träumen. Marco Schuster zum Beispiel. Abgekämpft stand er nach dem Remis in den Katakomben, der Schweiß lief in Strömen, doch der Blick war klar: "Auch gegen solch einen Gegner sind wir mit einem Punkt nicht zufrieden, das sagt doch schon alles."

Was er damit meinte? Magdeburg ist nicht irgendwer. Beim Absteiger ist eigentlich alles auf direkter Wiederaufstieg getrimmt. Dazu passt der Kader, der höchsten Drittliga-Ansprüchen genügt.

Einer wie Sulejmani fehlt ihnen aber. Der wird nach seiner langen Verletzungspause langsam wieder der Alte. "Na ja, in Sachen Kondition fehlen mir schon noch zehn Prozent", lächelte er leicht gequält im Bauch des Carl-Benz-Stadions. Gequält, weil ihn das späte Gegentor wurmte. Sulejmani, der Traurige: "Wir haben zwar nicht verloren, aber so fühlt es sich momentan leider irgendwie an."

Probleme hatte der Knipser diesmal auch mit seinen Haaren. Immer wieder musste er sich während der Partie die Rastazöpfe zusammen binden. Dafür hat der Deutsch-Kosovare die Haare aber schön. Stimmt auch nicht so ganz: "Die müssen ab, die sind mittlerweile zu lang." Vor dem nächsten Spiel am Samstag bei 1860 München geht’s möglicherweise also nochmals zum Friseur seines Vertrauens.

So, und auch wenn es jedem, der die Blau-Schwarzen im Herzen trägt, weh tut, das letzte Wort in Mannheim hatte am Sonntag Sören Bertram. Er stand in der 91. Minute goldrichtig und drückte den Ball nach einem Freistoß aus dem Gewühl heraus über die Torlinie. Trares: "Wenn wir uns da ein wenig cleverer anstellen, bringen wir den Sieg über die Zeit."

Mannheim: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Seegert - Christiansen, Schuster - Sulejmani (68. Deville), Gouaida, Gian-Luca Korte (81. Hofrath) - Bouziane (73. Koffi). - Trainer: Trares

Magdeburg: Behrens - Ernst (56. Osei Kwadwo), Bomheuer, Tobias Müller, Bell Bell - Gjasula - Bertram, Kvesic (46. Rother), Preißinger (73. Steininger), Costly - Beck. - Trainer: Wollitz

Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang); Tore: 1:0 Sulejmani (53.), 1:1 Bertram (90.+1); Zuschauer: 11.813.