Mannheim. (miwi) Am Freitag trainierte der SV Waldhof am Alsenweg, um sich auf den vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) angekündigten Re-Start der Dritten Liga am 30. Mai vorzubereiten. Nachdem zwei Corona-Testreihen ohne positiven Befund geblieben waren, konnte Trainer Bernhard Trares ein freies Mannschaftstraining durchführen, auch Zweikämpfe waren erlaubt. Der Coach arbeitet konzentriert mit seiner Mannschaft, denn die Zeit vor dem ersten geplanten Match gegen den KFC Uerdingen wird knapp.

"Niemand weiß, wo wir stehen. Niemand weiß, wie der Fitnesszustand wirklich ist, weil wir nicht einmal ein Testspiel absolvieren können", starten die Mannheimer laut Trares ins Ungewisse, wenn der Spielbetrieb nach mehr als zehn Wochen Pause aufgenommen werden würde. Mit dem körperlichen Zustand seiner Spieler ist der 54-Jährige mehrheitlich zufrieden, aber Trares möchte nicht einschätzen, wie sich die hohe Belastung mit geplanten elf Partien in 36 Tagen auswirkt: "Das ist ein Stück weit Lotterie." Unabhängig von den Unwägbarkeiten der geplanten Fortsetzung der Saison will Trares sein Team bestmöglich auf den 30. Mai und die Wochen danach einstellen. "Wir wollen unseren Platz verteidigen", kündigt der Coach an.

Weil sich die Waldhöfer in den zurückliegenden Wochen wegen ihrer Haltung pro eines Saisonabbruchs bei der Liga-Konkurrenz nicht nur Freunde gemacht haben, könnte ihnen auf dem Feld ein rauer Wind entgegenschlagen. Für Trares ist das kein Problem: "Wir wollen weiterhin erfolgreich sein, das ist unser Antrieb." Neben Dorian Diring (Knorpelschaden) und Raffael Korte (Knieprobleme), die beide in den nächsten sechs Wochen nicht spielen können, ist aktuell Marcel Seegert angeschlagen. Der Verteidiger plagt sich mit Leistenproblemen herum.

"Wir hoffen, dass er uns in zwei Wochen wieder zur Verfügung steht", sagt Trares. Für das erste Spiel am 30. Mai gegen Uerdingen wäre Seegert aber ohnehin keine Option, er ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Eine positive Nachricht ist, dass Defensivmann Jan Just nach langer Leidenszeit wieder ins Teamtraining eingestiegen ist.

Nach aktuellen Plänen werden die Mannheimer mit Seegert und Just am Sonntag nach dem Training in Quarantäne gehen. Ein Hotel ist inzwischen gebucht, auch wenn es auf dem Weg dorthin erneut zu einer Meinungsverschiedenheit der Mannheimer mit dem DFB kam. Geschäftsführer Markus Kompp hatte das Angebot des Hotels an den DFB zur Freigabe weitergeleitet, der Verband daraufhin erklärt, dass er für die Auswahl des Trainingslagers nicht zuständig sei. Letztlich buchte Kompp und wird die entstehenden Kosten von bis zu 58 000 Euro an den DFB weiterleiten.

Hintergrund ist eine Verfügung des Landes Baden-Württemberg, nach der der Ausrichter der Dritten Liga, also der DFB, die Kosten, die durch das Hygienekonzept entstehen, tragen muss. Bereits am Mittwoch hatte er eine erste Rechnung über 21 000 Euro an den Verband geschickt. Eine Reaktion darauf gab es bislang allerdings nicht.