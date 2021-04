Saarbrücken/Mannheim. (rodi) Klatsche statt Klassenerhalt. Mit leeren Blicken standen sie auf dem Platz. Der Schlusspfiff im Saarbrücker Ludwigsparkstadion war eine Erlösung für die Waldhof-Elf. Statt die Schwäche der Kellerkinder zu nutzen und den entscheidenden Schritt zum Verbleib in der 3. Liga zu machen, kassierten die Blauschwarzen eine 0:5-Packung beim FC Saarbrücken.

Die schwache Vorstellung der an diesem Abend neben sich stehenden Marcel Costly, Jesper Verlaat und dem zur Halbzeit eingewechselten Gerrit Gohlke – alle drei waren an den Gegentoren maßgeblich beteiligt – begünstigte den Kantersieg der Saarländer durch die Tore von Timm Golley, Maurice Deville (je 2) und Nicklas Shipnoski.

Die Schuld bei nur drei Spielern zu suchen, wäre aber zu einfach. Genauso könnte man auch Dominik Martinovic den Vorwurf machen, seine fast einhundertprozentige Gelegenheit zum Ausgleich nach gut einer halben Stunde versemmelt zu haben. "Das 5:0 spricht für sich. Wir müssen uns heute sehr viel vorwerfen lassen. Es war von Anfang an eine Katastrophe, was wir da abgeliefert haben. Es tut mir leid für die Fans und das Trainerteam. Keiner von uns kann heute behaupten, alles gegeben zu haben", sprach der Torjäger Klartext.

Auch sein Coach Patrick Glöckner wusste nicht, wie ihm geschah. "Wir hatten uns den Abend ganz anders vorgestellt, schließlich sind wir hier mit Rückenwind hergekommen", hatte der 44-Jährige auf eine Fortsetzung der guten Resultate mit zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen gehofft. Die zwei etwas besseren Phasen zwischen den ersten beiden Gegentoren und kurz nach der Pause konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Saarländer das klar bessere und vor allem effektivere Team waren. "Wir haben die Zweikampfführung und das Tempo mit dem Ball vermissen lassen. Die Saarbrücker waren von Beginn an griffiger", analysierte es Kapitän Marcel Seegert ziemlich treffend.

Auch als Glöckner nach der Pause auf eine Dreierkette umstellte, konnte sich sein Team nicht entscheidend in Szene setzen. "Wir müssen jetzt den Finger in die Wunde legen und danach die Mannschaft wieder aufrichten", weiß Glöckner genau, wie er die kurze Zeit bis zum nächsten Spiel nutzen wird. Schon am Samstag können die Mannheimer ab 14 Uhr gegen 1860 München Wiedergutmachung für die desolate Vorstellung in Saarbrücken und das ebenso schwache Hinspiel bei den Löwen betreiben. In München verloren die Waldhöfer – noch so ein Trauerspiel – ebenfalls sang- und klanglos mit 0:5.