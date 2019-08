Mit Köpfchen: Michael Schulz liegt in der Luft und bringt die Blau-Schwarzen mit 1:0 in Führung. Foto: PiX

Von Wolf H. Goldschmitt

Die Mannheimer Polizei hat das Hochrisikospiel des SV Waldhof gegen 1860 München am Montagabend sicher und routiniert über die Runden gebracht. Nach Angaben des Veranstalters besuchten 14.200 Zuschauer die mit 4:0 gewonnene Drittligabegegnung des Aufsteigers, davon 1800 Fans aus München.

Durch taktische Maßnahmen wie gezielter Trennung rivalisierender Gruppen haben fast 400 Polizisten vor, während und nach der Partie rund um das Carl-Benz-Stadion befürchtete Randale verhindert. Scharmützel allerdings waren nicht ganz zu unterbinden. In der Innenstadt zwangen beispielsweise rund 15 Waldhöfer eine kleine Gruppe Anhänger des Bayernvereins, ihre Fahnen abzugeben. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe unerkannt in Richtung Hauptbahnhof aus dem Staub.

Einer Konfrontation, die heftig hätte ausfallen können, schoben die Ordnungshüter nach Aussage von Pressesprecher Christoph Kunkel eine Stunde vor Spielbeginn einen Riegel vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen 60er-Fans einen Bus noch vor dem Stadion und suchten in Höhe der Riedbahnbrücke/Theodor-Heuss-Anlage den Kampf mit SVW-Anhängern.

Die Einsatzkräfte unterbanden ein Aufeinandertreffen und eine mögliche gewalttätige Auseinandersetzung. Das halbe Hundert Münchner Hooligans wurden einer Personenkontrolle unterzogen, so Kunkel. Sie waren passiv mit Vermummungsmaterial und Handschuhen bewaffnet und hatten kleinere Mengen Drogen bei sich. Insgesamt sind ein Dutzend Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aktenkundig.

Auch ein Waldhof-Fan benahm sich daneben. Er warf im Bereich der Theodor-Heuss-Anlage an der Abfahrt zum Gartenschauweg eine Bierflasche auf einen Bus der Gäste. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig fest- und für die Dauer des Spiels in Gewahrsam genommen. Im gleichen Bereich, wo die Busse aus München parkten, wurden vor und nach dem Spiel solche Knallkörper gezündet, die auch während der Begegnung im Gästeblock zu hören waren. Die Waldhof-Ultras auf der Otto-Siffling-Tribüne verhielten sich - bis auf Schmähgesänge - stets vorbildlich. Anders Chaoten der 60er: Sie zündeten in ihrem Stehplatzbereich Pyrotechnik.

Insgesamt wurden minutenlang bis zu 25 pyrotechnische Materialien abgebrannt, darunter auch sogenannte Bengalische Fackeln. Rauchschwaden zogen durch das Stadion. Der Stadionsprecher ermahnte die Löwenanhänger mehrmals, das Abbrennen zu unterlassen, und der Schiedsrichter unterbrach das Spiel kurzzeitig. Ein teurer Spaß, denn die Löwen-Anhänger sind Wiederholungstäter. Die Straftaten wurden dank der neu installierten Videotechnik des Carl Benz Stadions gesichert.

Fünf weitere von 19 Heimpartien in dieser Saison stuft die Polizei als Hochrisikospiele ein: gegen Uerdingen, Rostock, Jena, Chemnitz und das wohl brisanteste Aufeinandertreffen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Pokalspiel am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt zählt nicht dazu, da die Vereine eine Fanfreundschaft verbindet. Als Risikospiele gelten die Spiele gegen Duisburg, Münster, Ingolstadt, Halle, Zwickau und Magdeburg. Bei Bedarf würden die Einstufungen der Spiele noch kurzfristig verändert, erklärt der jetzt verantwortliche Polizeidirektor Dirk Herzbach. Er will im Einzelfall die Präsenz der Hundertschaften erhöhen.

In der Bewährungsphase ist noch der Parkplatz "Verkehrsübungsgelände Maimarkt", der für die Anhänger der Gastmannschaften geöffnet wird. Von dort zum Carl-Benz-Stadion sind es rund zwei Kilometer Fußmarsch. Ob es gelingt, diesen entfernten Abstellplatz für Besucher attraktiv zu machen, muss abgewartet werden. Die Autos stehen weit weg vom Geschehen. Auch in der Regionalligazeit hatten Fans von Saarbrücken ihre Fahrzeuge abseits geparkt. Als sie nach dem Spiel zurückkamen, waren alle Reifen aufgestochen.

Es wird also eng vor den Arena. Denn die meisten Clubs bringen eine Anhängerschaft mit. Die beiden Parkplätze gegenüber von Luisenpark und Technoseum bleiben zwar weiterhin öffentlich zugänglich, sind aber nur für deren Besucher gedacht. Und der mittlere Parkplatz in dieser Reihe ist künftig individuell anreisenden Gästen vorbehalten. Generell empfehlen Stadt und Polizei, nicht mit dem Auto zu kommen. Mit den Eintrittskarten ist der öffentliche Nahverkehr gratis. Da zudem in der Theodor-Heuss-Anlage direkt entlang des Stadions Bauarbeiten beginnen, wird es bis in den Winter hinein zusätzliche Behinderungen geben.

Update: Dienstag, 6. August 2019, 18.06 Uhr

Mannheim. (miwi/pol) Um 20.07 Uhr bebte am gestrigen Montagabend das Carl-Benz-Stadion, spätestens um kurz nach Acht fühlten sich die Spieler des SV Waldhof sowie die Fans der Mannheimer in der neuen Liga angekommen. Als Gianluca Korte das dritte Tor für den SVW geschossen hatte, vibrierten die Betonpfeiler des 1994 errichteten Stadions. Die Erleichterung und die Freude waren spürbar, spätestens mit dem 4:0 (1:0) Erfolg gegen den TSV 1860 München haben die Blau-Schwarzen den Nachweis erbracht, als Aufsteiger in der Dritten Liga wettbewerbsfähig zu sein. Gegen die 60er aus München Giesing setzten sich die Blau-Schwarzen nach zuvor drei Unentschieden vor 14.221 Zuschauern deutlich durch und kletterte in der Tabelle auf den neunten Platz.

"Das ist ein Mega-Gefühl", sagte Michael Schultz, nachdem er die ausgiebige Ehrenrunde mit seinen Kollegen absolviert hatte. Der Innenverteidiger genoss den Abend, den er mit seinem Treffer in der 32. Minute zu einem schönen für die Mannheimer gemacht hatte. Nach einem Freistoß von Dorian Diring kam Schultz frei aus acht Metern zum Kopfball undverwandelte zum 1:0. "Wenn ich den nicht gemacht hätte…", sagte der Torschütze, musste den Satz aber nicht beenden, denn er hatte die Nerven behalten. Eins bis dahin lebhafte und ausgeglichene Partie kippte mit dem ersten Tor auf die Seite der Mannheimer.

Ehe sich Gianluca Korte zum Matchwinner aufschwang, mussten die Waldhöfer einen heiklen Augenblick überstehen. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel hatte Sascha Mölders freistehend die Chance zum Ausgleich, doch der Stürmer der Löwen scheiterte an Markus Scholz, der Nachschuss von Benjamin Kindsvater strich über das Tor (34.).

Mit der knappen Führung im Rücken ergaben sich für die Blau-Schwarzen nach dem Seitenwechsel schnell Räume zum Kontern - und das nutzten die Trares-Schützlinge eiskalt aus. Zunächst hatte Maurice Deville auf der rechten Seite viel Raum, setzte Valmir Sulejmani in Szene - und nachdem der Waldhof-Stürmer an TSV-Keeper Hendrik Bonmann gescheitert war, staubte Korte aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (49.). Die Mannheimer waren gestern Abend ähnlich effizient wie in der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Südwest und begannen nach dem 2:0 mit Kabinettstückchen. Deville spielte einen Lob-Pass auf Korte und der Mittelfeldspieler schob den Ball aus zwölf Metern souverän zum 3:0 ins Tor (53.).

"Es ist toll, dass wir unseren Leuten so einen Abend bescheren konnten", sagte SVW-Trainer Bernhard Trares. Die Fans kamen voll auf ihre Kosten und hatten noch einige Male den Torschrei auf den Lippen, als Gianluca Korte (65., 85., 88.) sowie Marco Schuster (71.) beste Chancen ausließen. Dorian Diring sorgte mit einem tollen Schlenzer für den 4:0-Endstand. Lange und ausgiebig feierten Mannschaft und Fans den ersten Sieg im Profifußball nach 16 Jahren Pause. "Wir waren in den ersten drei Spielen schon ok gestartet, aber heute haben wir unser Spiel durchgezogen", sagte der Doppeltorschütze.

Unerfreuliche Nachrichten hatte es ein paar Stunden vor dem Spiel aus Kaiserslautern gegeben, denn dort walteten in der Nacht auf Montag Vandalen und beschmierten die Figuren am Elf-Freunde-Kreisel am Fuße des Fritz-Walter-Stadions. Zwei Figuren wurde der Kopf abgeschlagen - vermutet werden die Taten im Fan-Umfeld des SV Waldhof. Nachdem ein FCK-Schriftzug Sonntagmorgen die Stadteinfahrt in Mannheim geziert hatte, deutet vieles auf eine Revanche hin. Knapp vier Wochen vor dem Duell der Rivalen auf dem Betzenberg gibt es bereits unschöne Randerscheinungen.

Und auch in Mannheim war es zu mehreren Polizeieinsätzen im Vorfeld gekommen. Kurz nach 15 Uhr sollen nach Angaben der Beamten fünf Fans des TSV 1860 München im Alter von 15 bis 19 Jahren im Bereich des Quadrats M7 von rund 15 Anhängern des SV Waldhof abgepasst worden sein. Unter Androhung von Gewalt sollen sie von den Münchnern Fanartikel gefordert haben. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Hauptbahnhof.

Kurz vor 18 Uhr zündeten Unbekannte außerdem Rauchkörper im Bereich des Gartenschauwegs.

Zu einem weiteren Vorfall kam es gegen 17.50 Uhr. Offenbar hatten rund 45 Fans des TSV 1860 München in Höhe der Riedbahnbrücke/Theodor Heuss Anlage Streit mit Waldhof-Anhängern gesucht. Die Einsatzkräfte erkannten die Situation offenbar schnell und konnten eine gewalttätige Auseinandersetzung verhindern. Bei einer anschließenden Kontrolle der München-Fans fand die Polizei schließlich Vermummungskleidung und Handschuhe sowie Betäubungsmittel.

Gegen 18.20 Uhr warf ein Mann im Bereich der Theodor-Heuss-Anlage in Höhe des Gartenschauwegs eine Flasche auf einen Fanbus aus München. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig fest und für die Dauer des Spiels in Gewahrsam genommen.

Kurze Zeit später wurden im Gästefanblock Pyrotechnik abgebrannt, Bengalische Fackeln und Feuerwerksraketen gezündet. Eine Videokamera hat nach Angaben der Beamten die Vorfälle aufgezeichnet. Auch im Bereich des Halteplatzes der Fanbusse aus München wurden nach dem Spiel Bengalische Feuer abgebrannt.

SV Waldhof: Scholz - Marx, Schultz, Seegert, Conrad (87. Celik) - Schuster, Dos Santos (46. Christiansen) - Deville, Gianluca Korte, Diring - Sulejmani (84. Koffi)

TSV 1860 München: Bonmann - Paul, Weber, Erdmann, Steinhart - Dressel (52. Gebhart), Wein, Bekiroglu - Kindsvater, Willsch (52. Greilinger) - Mölders (78. Ziereis)

Schiedsrichter: Günsch (Marburg); Zuschauer: 14.221 ; Tore: 1:0 Schultz (32.), 2:0 Gianluca Korte (49.), 3:0 Gianluca Korte (53.), 4:0 Diring (89.).