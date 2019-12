Mannheim. (rodi) Zur Spieltagspressekonferenz hatte Waldhof-Coach Bernhard Trares diesmal keine etablierte Stammkraft, sondern mit Florian Flick einen Akteur aus dem Talentschuppen mitgebracht. Der 19-Jährige brachte es in dieser Saison in der 3. Liga erst zu zwei Kurzeinsätzen. "Über die zwei Einsätze bin ich natürlich sehr glücklich und ich hoffe, dass noch weitere hinzukommen", hofft der gebürtige Mannheimer auf weitere Spielzeit. "Er ist besser als ich es war", behauptet forsch kein Geringerer als Florian Flicks Vater Marco und legt damit eine hohe Latte, denn er selbst schaffte es einst beim SVW unter Trainer Uwe Rapolder in den Zweitligakader.

"Er hat Talent. Ich würde ihn nicht mitnehmen, wenn ich keinen Sinn darin sehen würde. Er hat sich sehr gut entwickelt, hat eine gute Mentalität. An erster Stelle stehen aber seine körperlichen Voraussetzungen und da hat er den besten Wert von allen Spielern", verriet Trares.

Einen seiner zwei Einsätze hatte Florian Flick beim 3:0-Sieg in Uerdingen. Gegen das gleiche Resultat hätte man im blauschwarzen Lager sicher nichts einzuwenden, wenn Waldhof am Samstag um 14 Uhr beim FSV Zwickau gastiert. Im Gegensatz zu den Heimspielen, wo es in der Offensive hapert, hat der SVW auswärts Bock auf Tore. Drei Treffer gelangen auch bei den letzten beiden Gastspielen in Großaspach und Münster. Zwei Tage vor dem Auftritt in Sachsen tendiert Trares dazu, an vorderster Front Mounir Bouziane in die Startelf zu stellen, sodass der immer noch torlose Kevin Koffi mit der Bank vorlieb nehmen müsste.

Mit Zwickau erwartet Trares einen kampfstarken Gegner, der allerdings seinen Torjäger Ilias Huth weger einer gelbroten Karte aus dem Sachsenderby in Chemnitz ersetzen muss. "Wir fahren da hin, wollen Dominanz ausüben und die Punkte mitnehmen. Wir wissen, dass ein irrsinniger Kampf auf uns zukommen wird und wir da standhalten müssen. Zwickau agiert viel mit langen und hohen Bällen. Bei eigenem Ballbesitz müssen wir möglichst schnell den Ball am Boden halten und das eigene Positionsspiel aufbauen", sagt Trares.

Sollte der SVW auch in Zwickau punkten, wären die Mannheimer nicht nur in der gesamten Vorrunde, sondern das gesamte Kalenderjahr in Meisterschaftsspielen auswärts ungeschlagen. Auf die Unterstützung der eigenen Fans kann sich Waldhof jedenfalls auch in Zwickau verlassen. Alleine 660 der erwarteten 800 Anhänger reisen im von den Fans organisierten Sonderzug an, innerhalb von kürzester Zeit war auch ein zusätzlich angehängter Waggon ausgebucht.

Da sich mit Max Christiansen ein Spieler aus der Defensivabteilung unter der Woche mit einer Erklärung herumplagte, könnte die Chance für Nachwuchsmann Flick steigen, seinen zwei Einsätzen den dritten hinzuzufügen. Ersetzen müssen die Waldhöfer den verletzten Dorian Diring (Knorpelschaden), können aber wieder auf die Dienste von Marco Schuster zurückgreifen, der seine Gelbsperre abgebrummt hat.